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В ЛНР около 3,9 тысячи квартир и домов остались без электроснабжения
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РИА Новости

В ЛНР около 3,9 тысячи квартир и домов остались без электроснабжения

08:42 25.02.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкОчистка высоковольтных линий от налипшего снега
Очистка высоковольтных линий от налипшего снега
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Очистка высоковольтных линий от налипшего снега. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Около 3,9 тысячи абонентов в 16 населенных пунктах остались без электричества в самопровозглашенной Луганской народной республике из-за ветра и дождя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
"В системах ЖКХ республики действуют восемь аварийных ситуаций, четыре из них связаны с электроснабжением", - сообщили в МЧС.
В ведомстве уточнили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями (ветер, дождь) в результате аварийного отключения обесточено около 3,9 тысячи абонентов в 16 населенных пунктах в том числе у линии соприкосновения. Ремонтные работы запланированы на 25 февраля.
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МЧС ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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