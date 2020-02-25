В ЛНР около 3,9 тысячи квартир и домов остались без электроснабжения

"В системах ЖКХ республики действуют восемь аварийных ситуаций, четыре из них связаны с электроснабжением", - сообщили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями (ветер, дождь) в результате аварийного отключения обесточено около 3,9 тысячи абонентов в 16 населенных пунктах в том числе у линии соприкосновения. Ремонтные работы запланированы на 25 февраля.