Роскачество проверило незамерзайки

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Исследование омывающей жидкости, рассчитанной на использование в морозы, показало, что незамерзайка не только зачастую начинает замерзать при температуре выше заявленной, но и может повредить автомобиль, испортив покрышки и лакокрасочное покрытие, говорится в сообщении Исследование омывающей жидкости, рассчитанной на использование в морозы, показало, что незамерзайка не только зачастую начинает замерзать при температуре выше заявленной, но и может повредить автомобиль, испортив покрышки и лакокрасочное покрытие, говорится в сообщении Роскачества

"По итогам испытаний 29 из 31 исследованного товара соответствовали всем обязательным требованиям действующего законодательства в области безопасности", - отмечается в сообщении. Между тем, в отношении температуры замерзания испытания провалили практически 80% исследованного товара: часть продукции, рассчитанной на использование при минус 20 градусах, начала замерзать уже при минус 13 градусах.

Может пострадать и сам автомобиль: после погружения в незамерзающую жидкость восьми торговых марок физико-механические показатели резины при растяжении изменились, в 15 случаях такая процедура изменила массу резины, а жидкости четырёх торговых марок после взаимодействия с лакокрасочным покрытием изменили его цвет.

Испытания на чистящую способность не прошли незамерзайки трёх торговых марок, при этом у 19 жидкостей были выявлены проблемы со вспениваемостью. "Пены могло как не хватать, так и быть слишком много. В первом случае очистка стёкол не будет достаточно качественной, во втором - пена будет оставлять много разводов", - указывают эксперты.

Роскачество также обнаружило, что в 12 случаях жидкости в таре оказалось меньше, чем было заявлено в маркировке. Риски для здоровья были выявлены в отношении незамерзайки только одной торговой марки: она может вызывать раздражение на коже и конъюнктиве глаза.