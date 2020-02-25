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Роскачество проверило незамерзайки
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РИА Новости

Роскачество проверило незамерзайки

08:38 25.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖенщина заливает незамерзающую жидкость для омывания стекол автомобиля
Женщина заливает незамерзающую жидкость для омывания стекол автомобиля
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Женщина заливает незамерзающую жидкость для омывания стекол автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Исследование омывающей жидкости, рассчитанной на использование в морозы, показало, что незамерзайка не только зачастую начинает замерзать при температуре выше заявленной, но и может повредить автомобиль, испортив покрышки и лакокрасочное покрытие, говорится в сообщении Роскачества.
"По итогам испытаний 29 из 31 исследованного товара соответствовали всем обязательным требованиям действующего законодательства в области безопасности", - отмечается в сообщении. Между тем, в отношении температуры замерзания испытания провалили практически 80% исследованного товара: часть продукции, рассчитанной на использование при минус 20 градусах, начала замерзать уже при минус 13 градусах.
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Может пострадать и сам автомобиль: после погружения в незамерзающую жидкость восьми торговых марок физико-механические показатели резины при растяжении изменились, в 15 случаях такая процедура изменила массу резины, а жидкости четырёх торговых марок после взаимодействия с лакокрасочным покрытием изменили его цвет.
Испытания на чистящую способность не прошли незамерзайки трёх торговых марок, при этом у 19 жидкостей были выявлены проблемы со вспениваемостью. "Пены могло как не хватать, так и быть слишком много. В первом случае очистка стёкол не будет достаточно качественной, во втором - пена будет оставлять много разводов", - указывают эксперты.
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Роскачество также обнаружило, что в 12 случаях жидкости в таре оказалось меньше, чем было заявлено в маркировке. Риски для здоровья были выявлены в отношении незамерзайки только одной торговой марки: она может вызывать раздражение на коже и конъюнктиве глаза.
Роскачество проверило отечественную незамерзайку 31 торговой марки. Ее стоимость варьировалась от 33,3 рубля до 145,5 рубля за литр, исследование проводилось по 26 показателям качества и безопасности. Метанол, запрещенный при производстве омывающей жидкости, не был обнаружен ни в одном образце. "Таким образом, подтвердились все основные опасения потребителей, за исключением одного: ни в одном товаре не был выявлен запрещённый метиловый спирт", - заключают эксперты.
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Это случается. Токсиколог назвал симптомы отравления "незамерзайкой" Неопытный водитель рискует купить на трассе вместо зимней "омывайки" опаснейший яд. О рисках при приобретении стеклоомывающей жидкости рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.
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РоскачествоАвтоРоссияОбщество
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