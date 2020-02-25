Госэкспертиза определит конечную стоимость моста через Лену в Якутии

Ранее сообщалось, что 13 февраля консорциум "Группы ВИС" и "Ростеха" подписал с правительством Якутии соглашение по финансированию и строительству моста через Лену под Якутском. В "Ростехе" сообщили, что внебюджетное финансирование может составить около 30 миллиардов рублей.
14 февраля, 09:13Якутия взаимодействует с федеральным Минтрансом по мосту через Лену
Согласно материалам поданной частной концессионной инициативы, общий объем финансирования проекта оценен более чем в 83 миллиарда рублей. Из них из бюджета Якутии предполагается выделить 54,3 миллиарда рублей, привлеченные средства составят 28,9 миллиарда рублей.
В феврале в Якутии начались изыскательские работы по проекту строительства моста, финансирует мероприятия ООО "Восьмая концессионная компания".
Во вторник в парламенте республики состоялся правительственный час об условиях концессионного соглашения. С докладом об основных параметрах документа выступил вице-премьер регионального кабмина Кирилл Бычков.
"В 2020 году за счёт средств частного инвестора будет разработана проектная документация. В I квартале 2021 года планируется прохождение государственной экспертизы проекта, 2021-2025 годы - период строительства моста, 2025-2044 годы - эксплуатация объекта. При этом конечная стоимость строительства будет определена по итогам разработки и прохождения государственной экспертизы проектной документации", - цитирует Бычкова пресс-служба.