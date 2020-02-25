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Госэкспертиза определит конечную стоимость моста через Лену в Якутии
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РИА Новости

Госэкспертиза определит конечную стоимость моста через Лену в Якутии

08:31 25.02.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкОдин из притоков реки Лены
Один из притоков реки Лены
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Один из притоков реки Лены. Архивное фото
ЯКУТСК, 25 фев – РИА Новости. Итоги государственной экспертизы, запланированной в первом квартале 2021 года, определят конечную стоимость моста через реку Лена в Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
Ранее сообщалось, что 13 февраля консорциум "Группы ВИС" и "Ростеха" подписал с правительством Якутии соглашение по финансированию и строительству моста через Лену под Якутском. В "Ростехе" сообщили, что внебюджетное финансирование может составить около 30 миллиардов рублей.
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Согласно материалам поданной частной концессионной инициативы, общий объем финансирования проекта оценен более чем в 83 миллиарда рублей. Из них из бюджета Якутии предполагается выделить 54,3 миллиарда рублей, привлеченные средства составят 28,9 миллиарда рублей.
В феврале в Якутии начались изыскательские работы по проекту строительства моста, финансирует мероприятия ООО "Восьмая концессионная компания".
Во вторник в парламенте республики состоялся правительственный час об условиях концессионного соглашения. С докладом об основных параметрах документа выступил вице-премьер регионального кабмина Кирилл Бычков.
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"В 2020 году за счёт средств частного инвестора будет разработана проектная документация. В I квартале 2021 года планируется прохождение государственной экспертизы проекта, 2021-2025 годы - период строительства моста, 2025-2044 годы - эксплуатация объекта. При этом конечная стоимость строительства будет определена по итогам разработки и прохождения государственной экспертизы проектной документации", - цитирует Бычкова пресс-служба.
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Республика Саха (Якутия)Река ЛенаРостехРоссияЭкономика
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