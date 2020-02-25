Госэкспертиза определит конечную стоимость моста через Лену в Якутии

"В 2020 году за счёт средств частного инвестора будет разработана проектная документация. В I квартале 2021 года планируется прохождение государственной экспертизы проекта, 2021-2025 годы - период строительства моста, 2025-2044 годы - эксплуатация объекта. При этом конечная стоимость строительства будет определена по итогам разработки и прохождения государственной экспертизы проектной документации", - цитирует Бычкова пресс-служба.