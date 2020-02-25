В Московском зоопарке проснулись сурки

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сурки в Сурки в Московском зоопарке пробудились раньше положенного срока из-за теплой погоды и раннего таяния снега, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Наши зоологи были готовы к раннему пробуждению сурков, поскольку снег в вольере грызунов начал таять еще в начале февраля. Эти животные чутко ощущают перемену температуры и просыпаются только тогда, когда приходит потепление... После длительного сна сурки возвращаются к привычному образу жизни постепенно", - приводятся на сайте слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Так, зверьки уснули с приходом первых холодов в начале сентября. Благодаря накопленным за лето жировым запасам они уходят в зимнюю спячку на четыре-пять месяцев, в это время обменные процессы у животных замедляются: снижается частота сердцебиения и дыхания, а температура тела падает до восьми градусов.

Отмечается, что в зоопарке живут три сурка - самки Сара и Нагайна и самец Арчи. Самок можно будет увидеть через несколько недель, когда они выйдут на поверхность, а самца Арчи уже можно увидеть на старой территории зоосада - он самый бодрый и активный после пробуждения. В уличной части вольера Арчи можно увидеть в утренние часы и днем. Особенно зверьку нравится греться на солнце.