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В Московском зоопарке проснулись сурки
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РИА Новости

В Московском зоопарке проснулись сурки

08:22 25.02.2020 (обновлено: 12:10 25.02.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСтепной сурок, проснувшийся от зимней спячки в Московском зоопарке
Степной сурок, проснувшийся от зимней спячки в Московском зоопарке
© РИА Новости / Нина Зотина
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Степной сурок, проснувшийся от зимней спячки в Московском зоопарке. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сурки в Московском зоопарке пробудились раньше положенного срока из-за теплой погоды и раннего таяния снега, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Наши зоологи были готовы к раннему пробуждению сурков, поскольку снег в вольере грызунов начал таять еще в начале февраля. Эти животные чутко ощущают перемену температуры и просыпаются только тогда, когда приходит потепление... После длительного сна сурки возвращаются к привычному образу жизни постепенно", - приводятся на сайте слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
Так, зверьки уснули с приходом первых холодов в начале сентября. Благодаря накопленным за лето жировым запасам они уходят в зимнюю спячку на четыре-пять месяцев, в это время обменные процессы у животных замедляются: снижается частота сердцебиения и дыхания, а температура тела падает до восьми градусов.
Отмечается, что в зоопарке живут три сурка - самки Сара и Нагайна и самец Арчи. Самок можно будет увидеть через несколько недель, когда они выйдут на поверхность, а самца Арчи уже можно увидеть на старой территории зоосада - он самый бодрый и активный после пробуждения. В уличной части вольера Арчи можно увидеть в утренние часы и днем. Особенно зверьку нравится греться на солнце.
Добавляется, что в ближайшее время зоологи зоопарка начнут будить тушканчиков. Животные провели больше четырех месяцев в специальных холодильных камерах. Вслед за ними должны проснуться бурая медведица Роза и гималайские медведи Будур и Аладдин. Сейчас хищники все еще остаются в своих искусственных берлогах, за их состоянием круглосуточно следят зоологи с помощью видеокамер.
Главный вход Московского зоопарка
08:06
Московский зоопарк перейдет на весенний режим работы с первого марта
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