Житель Владивостока пропал на Бали во время подводной охоты

"Пропал наш товарищ на острове Нуса-Пенида в районе Бали. Вчера днем на подводной охоте на лодке с местным лодочником они вышли на опасный мыс, где есть коварные нисходящие течения. Он подстрелил большого тунца, передал связку буев лодочнику, сам нырнул второй раз к этому тунцу и больше не вынырнул. Веревка, которая связывала гарпун, порвалась или была перерезана. Есть подозрение, что Александр перерезал ее сам, порваться просто так она не могла - выдерживает до 700 килограммов", - сказал Анашкин.