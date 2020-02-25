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Житель Владивостока пропал на Бали во время подводной охоты
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РИА Новости

Житель Владивостока пропал на Бали во время подводной охоты

08:18 25.02.2020
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© Depositphotos / horon77Остров Бали
Остров Бали
© Depositphotos / horon77
Остров Бали. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 фев - РИА Новости. Житель Владивостока Александр Че пропал в районе Бали во время подводной охоты, сообщил РИА Новости президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.
"Пропал наш товарищ на острове Нуса-Пенида в районе Бали. Вчера днем на подводной охоте на лодке с местным лодочником они вышли на опасный мыс, где есть коварные нисходящие течения. Он подстрелил большого тунца, передал связку буев лодочнику, сам нырнул второй раз к этому тунцу и больше не вынырнул. Веревка, которая связывала гарпун, порвалась или была перерезана. Есть подозрение, что Александр перерезал ее сам, порваться просто так она не могла - выдерживает до 700 килограммов", - сказал Анашкин.
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По его словам, лодочник еще часа три искал Александра, потом обратился в полицию, правоохранители подключили поисковые лодки.
"Сегодня поиски продолжаются, пока результатов нет. Александр - опытный пловец и подводный охотник, надеемся, что он где-то выплыл", - добавил собеседник.
Анашкин уточнил, что с пропавшим в Индонезию приехал его товарищ, он находится в контакте с официальными структурами.
Представительство МИД РФ во Владивостоке подключилось к ситуации по обращению родственников Че. "Ждем информацию от посольства", - сказал РИА Новости представитель ведомства.
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БалиНовости - ТуризмВладивостокВ мире
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