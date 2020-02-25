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В Уфе постояльцев гостиницы эвакуировали из-за пожара
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РИА Новости

В Уфе постояльцев гостиницы эвакуировали из-за пожара

08:10 25.02.2020 (обновлено: 08:11 25.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота пожарных
Работа пожарных
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа пожарных. Архивное фото
УФА, 25 фев - РИА Новости. Администрация гостиницы в Уфе эвакуировала 80 постояльцев заведения из-за пожара в подвальном помещении, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
По данным ведомства, спасателям поступило сообщение о задымлении в здании гостиницы по улице Златоустовской в Уфе. На место направлены силы и средства МЧС России в количестве восьми единиц техники и 24 человек личного состава, а также другие экстренные службы.
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"По прибытии установлено, что в подвальном помещении произошло загорание электрощита на площади 1,5 квадратных метра. Пожар потушен. Пострадавших нет. До прибытия пожарных администрацией объекта эвакуировано 80 человек, из них пятеро детей",- сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
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