В Уфе постояльцев гостиницы эвакуировали из-за пожара

УФА, 25 фев - РИА Новости. Администрация гостиницы в Уфе эвакуировала 80 постояльцев заведения из-за пожара в подвальном помещении, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
По данным ведомства, спасателям поступило сообщение о задымлении в здании гостиницы по улице Златоустовской в Уфе. На место направлены силы и средства МЧС России в количестве восьми единиц техники и 24 человек личного состава, а также другие экстренные службы.
19 октября 2019, 13:26Крупные пожары в России
"По прибытии установлено, что в подвальном помещении произошло загорание электрощита на площади 1,5 квадратных метра. Пожар потушен. Пострадавших нет. До прибытия пожарных администрацией объекта эвакуировано 80 человек, из них пятеро детей",- сообщает ГУ МЧС по Башкирии.