Московский зоопарк перейдет на весенний режим работы с первого марта

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Московский зоопарк переходит на весенний режим работы 1 марта и будет открыт до 18.00, сообщается на сайте мэра Москвы.
"С 1 марта Московский зоопарк перейдет на весенний режим работы. Попасть в гости к большим пандам, азиатским слонам и другим животным можно будет с 09.00 до 18.00. Кассы будут открыты с 09.00 до 17.00. В это же время посетители могут пройти на территорию зоосада", - говорится в сообщении.
Отмечается, что некоторые обитатели зоопарка вышли из спячки в связи с теплой погодой и ранним таянием снега.