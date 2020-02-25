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Московский зоопарк перейдет на весенний режим работы с первого марта
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РИА Новости

Московский зоопарк перейдет на весенний режим работы с первого марта

08:06 25.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГлавный вход Московского зоопарка
Главный вход Московского зоопарка
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Главный вход Московского зоопарка. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Московский зоопарк переходит на весенний режим работы 1 марта и будет открыт до 18.00, сообщается на сайте мэра Москвы.
"С 1 марта Московский зоопарк перейдет на весенний режим работы. Попасть в гости к большим пандам, азиатским слонам и другим животным можно будет с 09.00 до 18.00. Кассы будут открыты с 09.00 до 17.00. В это же время посетители могут пройти на территорию зоосада", - говорится в сообщении.
Отмечается, что некоторые обитатели зоопарка вышли из спячки в связи с теплой погодой и ранним таянием снега.
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