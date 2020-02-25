Московский зоопарк перейдет на весенний режим работы с первого марта

"С 1 марта Московский зоопарк перейдет на весенний режим работы. Попасть в гости к большим пандам, азиатским слонам и другим животным можно будет с 09.00 до 18.00. Кассы будут открыты с 09.00 до 17.00. В это же время посетители могут пройти на территорию зоосада", - говорится в сообщении.