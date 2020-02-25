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СМИ сообщило о разработке в Китае вакцины от коронавируса
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РИА Новости

СМИ сообщило о разработке в Китае вакцины от коронавируса

07:55 25.02.2020
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© REUTERS / China DailyСанитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
Санитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
© REUTERS / China Daily
Санитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
ПЕКИН, 25 фев – РИА Новости. Группа ученых Тяньцзиньского университета сообщила о разработке потенциальной пероральной вакцины от нового коронавируса, сообщает газета "Хуаньцю шибао".
Исследования, разработку и тестирование новой вакцины проводит группа специалистов под руководством профессора Тяньцзиньского университета Хуан Цзиньхая. Для изготовления вакцины в качестве основы использовались пекарские дрожжи (лат. Saccharomyces cerevisiae), а S-белок (Spike-белок) нового коронавируса - в качестве мишени для генерации антител.
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Отмечается, что именно S-белок может крепиться к рецепторам клеток организма-носителя и является ключевым белком, который способствует проникновению вируса в организм через восприимчивые клетки. Именно поэтому S-белок и стал основной мишенью в разработках вакцин и лекарств для профилактики и лечения нового коронавируса.
Профессор Хуан Цзиньхай лично уже принял 4 дозы новой вакцины, никаких побочных эффектов при этом не наблюдалось. Преимущество пероральной вакцины, как утверждают ученые, в том, что помимо безопасности, удобства в использовании и высокой скорости производства, такой тип вакцины позволяет стимулировать местный иммунитет слизистой оболочки и регулировать устойчивость иммунитета организма.
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К настоящему моменту, как указано в статье, ученые уже завершили конструирование и скрининг рекомбинантных штаммов, разработку основных технологий, а также заготовили небольшое количество образцов препарата в виде желатиновых капсул, гранул и таблеток.
По мнению профессора Хуан Цзиньхая, препарат, благодаря высокой экспрессии антигенов, можно будет использовать как в профилактических так и в терапевтических целях в борьбе с инфекционными заболеваниями.
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Вместе с тем, Хуан Цзиньхай добавил, что процесс от разработки вакцины до ее выхода на рынок довольно долгий, в настоящее время его команда продолжает проводить токсикологическую оценку, анализ эффективности и возможности начала производства.
Группа ученных ищет партнеров и рассчитывает на сотрудничество профильных предприятий и ведомств, чтобы с их помощью как можно скорее начать клинические испытания и оказать помощь в профилактике и борьбе с эпидемией.
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