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В Приморье поместили на карантин семерых россиян с Diamond Princess
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РИА Новости

В Приморье поместили на карантин семерых россиян с Diamond Princess

07:51 25.02.2020
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоПассажиры на судне Diamond Princess в Японии
Пассажиры на судне Diamond Princess в Японии
© РИА Новости / Иван Захарченко
Пассажиры на судне Diamond Princess в Японии
ВЛАДИВОСТОК, 25 фев - РИА Новости. Семерых россиян, прибывших с лайнера Diamond Princess, поместили на карантин во Владивостоке, сообщает во вторник правительство Приморья.
"Семь россиян, которые находились в порту Японии на лайнере Diamond Princess, прибыли 23 февраля во Владивосток. Все граждане доставлены в инфекционную больницу, где у них взяты анализы на наличие коронавируса. В настоящее время российские туристы остаются под наблюдением специалистов медучреждения и территориального управления Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
По данным властей, состояние у всех удовлетворительное, жалоб нет, температура в норме. Карантин связан с тем, что люди должны оставаться под наблюдением специалистов, как "контактные из очага инфекции, где регистрировались лабораторно-подтвержденные случаи заболеваний".
"В инфекционном стационаре граждане будут находиться в течение 14 дней, где им проведут все необходимые лабораторные обследования. Кроме того, все биоматериалы данных граждан дополнительно будут исследованы в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске", - отмечают власти.
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Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. На прошлой неделе стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере. Часть россиян отпустили с судна. Восемь граждан РФ самолетом МЧС были доставлены в столицу Татарстана.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 77 658 человек, более 27 тысяч излечились и выписаны из больниц, общее число скончавшихся достигло 2663.
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Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВладивостокЯпонияПриморский крайВ мире
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