В Приморье поместили на карантин семерых россиян с Diamond Princess

"Семь россиян, которые находились в порту Японии на лайнере Diamond Princess, прибыли 23 февраля во Владивосток. Все граждане доставлены в инфекционную больницу, где у них взяты анализы на наличие коронавируса. В настоящее время российские туристы остаются под наблюдением специалистов медучреждения и территориального управления Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.