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На фиолетовой линии метро Москвы парк поездов обновили на 80%
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РИА Новости

На фиолетовой линии метро Москвы парк поездов обновили на 80%

07:35 25.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПоезд "Москва" Московского метро
Поезд Москва Московского метро
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Поезд "Москва" Московского метро. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Парк поездов фиолетовой линии метро Москвы обновлён на 80% благодаря запуску новых поездов "Москва", сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Парк поездов Таганско-Краснопресненской линии обновлён на 80% — этого показателя удалось достичь после запуска здесь шести новых поездов "Москва" в начале этого года. Каждый день самой востребованной линией метро пользуются 1,2 миллиона пассажиров", — сообщил Ликсутов.
Заммэра напомнил, что и первый поезд "Москва" вышел на Таганско-Краснопресненскую линию в апреле 2017 года. Сейчас доля "Москвы" в парке вагонов столичного метро достигла 23% — поезда этой серии стали вторыми по распространённости. Теперь 181 состав "Москва" перевозит пассажиров Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филёвской, Сокольнической, Некрасовской, Солнцевской и Большой кольцевой линий.
"Поезда "Москва" приходят на смену предшественникам. За счет обновления составов поездки становятся комфортнее", - добавил заммэра.
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Максим ЛиксутовМоскваМосковский метрополитенОбщество
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