На фиолетовой линии метро Москвы парк поездов обновили на 80%

"Парк поездов Таганско-Краснопресненской линии обновлён на 80% — этого показателя удалось достичь после запуска здесь шести новых поездов "Москва" в начале этого года. Каждый день самой востребованной линией метро пользуются 1,2 миллиона пассажиров", — сообщил Ликсутов.

Заммэра напомнил, что и первый поезд "Москва" вышел на Таганско-Краснопресненскую линию в апреле 2017 года. Сейчас доля "Москвы" в парке вагонов столичного метро достигла 23% — поезда этой серии стали вторыми по распространённости. Теперь 181 состав "Москва" перевозит пассажиров Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филёвской, Сокольнической, Некрасовской, Солнцевской и Большой кольцевой линий.