В Нью-Дели пять человек погибли в беспорядках, сообщает СМИ

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Жертвами беспорядков в Жертвами беспорядков в Нью-Дели во время начавшихся в понедельник протестов против нового закона о гражданстве стали пять человек, еще 50 пострадали, сообщает издание Hindu

Ранее сообщалось, что в ходе столкновений с протестующими погиб один полицейский.

По словам представителя одной из столичных больниц, более 50 человек пострадали от ударов камнями или ожогов, пять человек, включая полицейского, погибли. Заместитель главного министра Нью-Дели объявил, что во вторник все школы на северо-востоке города, где прошли основные столкновения, будут закрыты, пишет газета.

В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.