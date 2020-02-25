В Нью-Дели пять человек погибли в беспорядках, сообщает СМИ

Ранее сообщалось, что в ходе столкновений с протестующими погиб один полицейский.
30 января, 12:52В Нью-Дели неизвестный выстрелил по протестующим
По словам представителя одной из столичных больниц, более 50 человек пострадали от ударов камнями или ожогов, пять человек, включая полицейского, погибли. Заместитель главного министра Нью-Дели объявил, что во вторник все школы на северо-востоке города, где прошли основные столкновения, будут закрыты, пишет газета.
В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.
Оппозиция полагает, что закон носит дискриминационный характер, поскольку лишает мусульман возможности получения гражданства, хотя в официально светской Индии с населением 1,3 миллиарда человек последователи ислама составляют более 10% населения. По мнению критиков, в этих условиях религиозная принадлежность не должна быть условием получения гражданства.