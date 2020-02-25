Во Вьетнаме провели первую в мире пересадку кисти от живого донора

БАНГКОК, 25 фев — РИА Новости. Первая в мире операция по пересадке кисти руки от живого донора успешно осуществлена военными хирургами госпиталя № 108 в Первая в мире операция по пересадке кисти руки от живого донора успешно осуществлена военными хирургами госпиталя № 108 в Ханое , сообщает во вторник новостной интернет-портал VNExpress

Операция была проведена 21 января пациенту, пострадавшему в результате несчастного случая на производстве в 2016 году, сообщает издание. В течение месяца после ее проведения новая кисть левой руки пациента полностью прижилась, говорится в сообщении.

Донором стал другой пациент с производственной травмой, получивший тяжелые повреждения левой руки в области локтевого сгиба. После трех недель попыток спасти руку пациента начавшаяся гангрена заставила врачей принять решение об ампутации. При этом кисть руки пациента практически не пострадала. Врачи госпиталя провели переговоры с пациентом и членами его семьи, в результате которых было получено согласие на донорство кисти руки, которая должна была быть ампутирована по локоть.

Операция по трансплантации продолжалась восемь часов, сообщил заместитель начальника госпиталя и его главный хирург Нгуен Тхе Хоанг, руководивший операцией.

"Пересадка кисти руки вообще сопряжена с множеством проблем в силу сложной структуры человеческой руки, а в этом случае нам приходилось принимать меры для предотвращения вторичного заражения гангреной, так как рука донора в районе локтевого сгиба была заражена", — сказал он.