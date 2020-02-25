Во Вьетнаме провели первую в мире пересадку кисти от живого донора

Операция была проведена 21 января пациенту, пострадавшему в результате несчастного случая на производстве в 2016 году, сообщает издание. В течение месяца после ее проведения новая кисть левой руки пациента полностью прижилась, говорится в сообщении.
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Донором стал другой пациент с производственной травмой, получивший тяжелые повреждения левой руки в области локтевого сгиба. После трех недель попыток спасти руку пациента начавшаяся гангрена заставила врачей принять решение об ампутации. При этом кисть руки пациента практически не пострадала. Врачи госпиталя провели переговоры с пациентом и членами его семьи, в результате которых было получено согласие на донорство кисти руки, которая должна была быть ампутирована по локоть.
Операция по трансплантации продолжалась восемь часов, сообщил заместитель начальника госпиталя и его главный хирург Нгуен Тхе Хоанг, руководивший операцией.
"Пересадка кисти руки вообще сопряжена с множеством проблем в силу сложной структуры человеческой руки, а в этом случае нам приходилось принимать меры для предотвращения вторичного заражения гангреной, так как рука донора в районе локтевого сгиба была заражена", — сказал он.
"Также мышечная ткань руки реципиента в точке присоединения трансплантата почти не использовалась в течение четырех лет. Это тоже был серьезный вызов", — добавил хирург.