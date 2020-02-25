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United Airlines отозвала прогноз по прибыли из-за коронавируса
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РИА Новости

United Airlines отозвала прогноз по прибыли из-за коронавируса

07:11 25.02.2020
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© Flickr / ChicagoKozСамолет Boeing-777 авиакомпании United Airlines
Самолет Boeing-777 авиакомпании United Airlines
© Flickr / ChicagoKoz
Самолет Boeing-777 авиакомпании United Airlines. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Одна из крупнейших в мире авиакомпаний United Airlines отозвала свой прогноз по прибыли на 2020 год из-за коронавируса.
Ранее компания прогнозировала стопроцентное снижение пассажиропотока в Китай и 75-процентное сокращение на транстихоокеанских рейсах, что затрагивает 5% планируемых перевозок United. Если вспышка COVID-19 завершится до середины мая и нормальные тенденции на транстихоокеанских рейсах постепенно восстановятся на протяжении пяти месяцев, то компания рассчитывала на 11-13 долларов прибыли на акцию.
"Из-за повышенной неопределенности вокруг вспышки, ее продолжительности, влияния и общего спроса на авиаперелеты, а также из-за распространения вспышки на другие регионы, компания отзывает свой прогноз на полный 2020 год, выпущенный 21 января", - говорится в сообщении United.
Вместе с тем авиакомпания рассчитывает на рост прибыли в 2021 году.
Американские авиакомпании приостановили рейсы в Китай до конца апреля. Для United Airlines международные рейсы представляют большую долю в прибыли, чем у ее основных конкурентов American Airlines и Delta Airlines.
Акции United упали в понедельник на 3,26% до 75,47 доллара за акцию, отражая общее падение рынка в целом и авиакомпаний в частности.
United Airlines занимает третье-четвертое место в мире среди всех авиакомпаний по таким параметрам, как число перевезенных пассажиров, годовой оборот, размер флота и т.п.
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