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https://ria.ru/20200225/1565152985.html
Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться
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РИА Новости

Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться

07:06 25.02.2020 (обновлено: 09:25 25.02.2020)
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоСудно Diamond Princess в порту Йокогама
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
© РИА Новости / Иван Захарченко
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Почти все украинцы, которые находятся на лайнере Diamond Princess, не собираются эвакуироваться на родину, сообщил Громадському радио начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.
Он уточнил, что на судне оставались 25 украинских граждан, двое из них сейчас в больнице, все они члены экипажа. "Их обязательства определяются контрактом, также учитываются их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться на Украину. Еще с одним украинцем устанавливается контакт", — добавил дипломат.
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По его словам, посольство, МИД и Минздрав готовы к тому, что мнение украинцев может измениться. В этом случае планируется принимать соответствующие меры.
Вопрос о том, возвращаться ли на Украину, будет решаться прежде всего самими гражданами и владельцем судна, заключил Коваленко.

Ситуация с Diamond Princess

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Японские власти поместили лайнер на карантин сроком на две недели в связи с тем, что на его борту был гражданин КНР, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна находились 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.
Также сообщалось, что двое украинцев, которые заболели новым типом коронавируса на лайнере, уже выздоровели.
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Проблемы с эвакуацией украинцев

На минувшей неделе власти Украины эвакуировали из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев. При этом эвакуация завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, недовольных размещением людей в их поселке.
Протестующие встретили украинцев, прибывших на родину, криками и забросали автобусы камнями. После столкновений за медпомощью обратились девять полицейских и один гражданский.

Новая коронавирусная инфекция

В конце 2019 года власти КНР сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Было установлено, что возбудителем стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, заболеванию присвоили название Covid-19.
В материковом Китае число зараженных уже превысило 77 тысяч человек, умерли 2663, выздоровели более 27 тысяч.
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Крупные вспышки коронавируса отмечены также за пределами Китая, в том числе в Южной Корее, Иране и Италии.
Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, сократило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы, а из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находящихся там россиян.
Кроме того, были приостановлены авиаперелеты в КНР, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД также прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
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Скорость распространения нового коронавируса
74640262277
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ТуризмНовости - ТуризмDiamond PrincessРаспространение нового коронавирусаЯпонияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Перестаньте называть территорию 404 украиной. Проект "украина" закрыт и больше не актуален.
25 февраля, 09:14
Виртуальный деструктор
12543613781224
Они видимо решили подождать 14 дней и посмотреть что будет через две недели с теми эвакуированными, кто уже на украине, сожгут тех заживо или расстреляют на выходе из карантина, тогда и примут решение, сразу в Канаду бежать или ещё куда...
25 февраля, 07:25
pNpumba N
29054348211152
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