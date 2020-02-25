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Приморца убили в больнице в День защитника отечества
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РИА Новости

Приморца убили в больнице в День защитника отечества

07:06 25.02.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ВЛАДИВОСТОК, 25 фев - РИА Новости. Мужчина убит в районной больнице Приморья: ни убитый, ни подозреваемый не были пациентами или сотрудниками медучреждения, сообщает во вторник региональное СУСК РФ.
По данным ведомства, 23 февраля в помещении приемного покоя КГБУЗ "Пластунская районная больница" потерпевший и подозреваемый распивали спиртное. Между ними возникла ссора, и 40-летний подозреваемый ударил ножом в шею потерпевшего.
"От полученного ранения скончался 31-летний мужчина. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
Представитель СУСК уточнил РИА Новости, что ни погибший, ни подозреваемый не были пациентами или сотрудниками больницы.
Автомобиль Следственного комитета РФ
23 февраля, 17:21
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СУ СК РФ по Приморскому краюПриморский крайПроисшествия
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