Приморца убили в больнице в День защитника отечества

По данным ведомства, 23 февраля в помещении приемного покоя КГБУЗ "Пластунская районная больница" потерпевший и подозреваемый распивали спиртное. Между ними возникла ссора, и 40-летний подозреваемый ударил ножом в шею потерпевшего.
"От полученного ранения скончался 31-летний мужчина. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
Представитель СУСК уточнил РИА Новости, что ни погибший, ни подозреваемый не были пациентами или сотрудниками больницы.
23 февраля, 17:21В Мурманской области арестовали подростка, пытавшегося убить ребенка