Приморца убили в больнице в День защитника отечества

По данным ведомства, 23 февраля в помещении приемного покоя КГБУЗ "Пластунская районная больница" потерпевший и подозреваемый распивали спиртное. Между ними возникла ссора, и 40-летний подозреваемый ударил ножом в шею потерпевшего.