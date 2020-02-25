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Из Израиля из-за коронавируса эвакуировали более 400 южнокорейцев
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РИА Новости

Из Израиля из-за коронавируса эвакуировали более 400 южнокорейцев

06:48 25.02.2020 (обновлено: 08:51 25.02.2020)
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© AP Photo / Carolyn KasterМеждународный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
Международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
© AP Photo / Carolyn Kaster
Международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
СЕУЛ, 25 фев – РИА Новости. Примерно 417 южнокорейцев вернулись из Израиля в свою страну на двух чартерных рейсах после того, как Израиль запретил въезд для всех граждан РК в связи с коронавирусом и авиасообщение между странами прекратилось, сообщило посольство Южной Кореи в Израиле.
"Примерно 417 южнокорейских граждан 24 февраля вернулись домой на двух чартерных рейсах, предоставленных правительством Израиля по договоренности с нашим правительством", - сообщило посольство Южной Кореи в Израиле.
Граждан, которые по каким-либо причинам не смогли попасть на эти два рейса, просят обратиться в посольство до 20.00 (21.00 мск) вторника.
Как сообщило агентство Рёнхап, часть южнокорейцев смогла купить билеты на непрямые рейсы, чтобы вернуться домой. В Израиле остаются еще около 500 граждан РК.
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Ранее сообщалось, что у части южнокорейских граждан, вернувшихся из Израиля, нашли коронавирус. Группа из 39 человек с 8 по 16 февраля проехала по всей территории Израиля, посетив важнейшие туристические и религиозные достопримечательности в Иерусалиме, Нетании, Кейсари, Назарете, Беэр-Шеве, Тверии и на Мертвом море. После прибытия в Южную Корею 16 февраля они разъехались по домам, и лишь в последующие дни у некоторых появился жар, кашель и другие симптомы вируса. По последним данным, заражен оказался 31 человек.
Минздрав Израиля после этого сообщил, что вводит режим обязательного двухнедельного карантина для своих граждан, прибывающих из Южной Кореи и Японии. Иностранцам, побывавшим за последние две недели в указанных странах, въезд в Израиль запрещён.
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Учитывая, что запрет был введен внезапно, без соответствующего уведомления южнокорейской стороны, Сеул выразил сожаление и потребовал исключить такие инциденты в будущем. Глава южнокорейского МИД Кан Гён Хва в интервью агентству Ренхап назвала реакцию Израиля "чрезмерной", добавив, что "репатриация людей, которые уже въехали в страну, отличается от простого введения ограничений на въезд".
Меры ввели в действие моментально, в том числе, в отношении борта KE957 авиакомпании Korean Air с примерно 130 гражданами РК, который уже был на пути в Израиль. МИД РК вскоре связался с израильским правительством и попросил его разрешить въезд хотя бы для пассажиров этого рейса, но Израиль отклонил эту просьбу.
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