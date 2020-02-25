Колумбия создаст группу для защиты национальных парков от поджогов

БОГОТА, 25 фев - РИА Новости. Правительство Правительство Колумбии создаст оперативную группу по защите окружающей среды для охраны национальных парков, сообщил министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо.

Ранее министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо на фоне бушующих в стране лесных пожаров заявил о причастности вооруженных банд к поджогам лесов для обустройства плантаций коки и нарколабораторий, однако местные СМИ утверждают о коммерческих интересах добывающих компаний и естественных потребностях жителей лесных деревень.

"Мы продвигаемся в (деле – ред.) формирования большой оперативной группы по защите окружающей среды, которая соберет и объединит имеющиеся возможности и разовьет новые с целью не допустить, чтобы незаконные хозяйства продолжали разрушать эти стратегические активы государства", - заявил журналистам министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо. Он также отметил, что правоохранительные органы не уйдут из зон национальных природных парков.

В новую оперативную группу войдут члены вооруженных сил и национальной полиции.

Кроме того, министр осудил задержание со стороны окрестной общины в Сьерра-де-ла-Макарена двух военнослужащих, прикомандированных к группировке особого назначения "Омега", которые принимали участие в операции "Артемиса", целью которой было сохранение контроля над территорией. По словам местных жителей, военнослужащие злоупотребляли служебными полномочиями при задержании некоторых из них.