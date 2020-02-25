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Колумбия создаст группу для защиты национальных парков от поджогов
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РИА Новости

Колумбия создаст группу для защиты национальных парков от поджогов

06:42 25.02.2020
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© AFP 2020 / Guillermo Legaria Крупнейший национальный парк Колумбии Чирибикете
Крупнейший национальный парк Колумбии Чирибикете
© AFP 2020 / Guillermo Legaria
Крупнейший национальный парк Колумбии Чирибикете . Архивное фото
БОГОТА, 25 фев - РИА Новости. Правительство Колумбии создаст оперативную группу по защите окружающей среды для охраны национальных парков, сообщил министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо.
Ранее министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо на фоне бушующих в стране лесных пожаров заявил о причастности вооруженных банд к поджогам лесов для обустройства плантаций коки и нарколабораторий, однако местные СМИ утверждают о коммерческих интересах добывающих компаний и естественных потребностях жителей лесных деревень.
"Мы продвигаемся в (деле – ред.) формирования большой оперативной группы по защите окружающей среды, которая соберет и объединит имеющиеся возможности и разовьет новые с целью не допустить, чтобы незаконные хозяйства продолжали разрушать эти стратегические активы государства", - заявил журналистам министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо. Он также отметил, что правоохранительные органы не уйдут из зон национальных природных парков.
В новую оперативную группу войдут члены вооруженных сил и национальной полиции.
Кроме того, министр осудил задержание со стороны окрестной общины в Сьерра-де-ла-Макарена двух военнослужащих, прикомандированных к группировке особого назначения "Омега", которые принимали участие в операции "Артемиса", целью которой было сохранение контроля над территорией. По словам местных жителей, военнослужащие злоупотребляли служебными полномочиями при задержании некоторых из них.
Ранее власти Колумбии задержали в национальном природном парке (PNN) Тинигуа, пострадавшем от сильного пожара, 20 человек, включая восемь женщин, из числа местных жителей, которых намерены судить за преступления против окружающей среды. Защитники указывают на естественные потребности в очистке части территории от леса у коренного населения региона, которое поселилось здесь задолго до признания его особо охраняемой зоной, и отвергают какие-либо связи с повстанческим движением, представляющим реальную угрозу местным жителям.
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