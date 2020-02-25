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В Китае гражданина Швеции осудили на 10 лет заключения за шпионаж
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РИА Новости

В Китае гражданина Швеции осудили на 10 лет заключения за шпионаж

06:40 25.02.2020 (обновлено: 07:16 25.02.2020)
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© REUTERS / Thomas PeterПолиция в Китае
Полиция в Китае
© REUTERS / Thomas Peter
Полиция в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 25 фев – РИА Новости. Народный суд средней ступени китайского города Нинбо в восточной провинции Чжэцзян в ходе слушаний в понедельник приговорил гражданина Швеции китайского происхождения Гуй Миньхая к 10 годам тюремного заключению, говорится в заявлении на сайте суда.
"Народный суд средней ступени китайского города Нинбо 24 февраля публично огласил решение, согласно которому Гуй Миньхай был признан виновным по обвинению в незаконной передаче (разведывательной – ред.) информации за границу. Он приговорен к 10 годам тюремного заключения и на 5 лет лишен всех политических прав", - говорится в заявлении.
Подчеркивается, что Гуй Миньхай признал свою вину и не намерен подавать апелляцию.
Гуй Миньхай, натурализованный гражданин Швеции китайского происхождения, является совладельцем книжного магазина в Гонконге. Он пропал в 2015 году из своего дома в Таиланде, вскоре выяснилось, что он находится в тюрьме в Китае. Китайские власти обвинили его в раскрытии государственной тайны. Его дочь, Ангела Гуй, гражданка Швеции, ведет активную кампанию за освобождение отца.
Полиция у здания суда в Китае. Архивное фото
27 декабря 2018, 04:41
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ЧжэцзянШвецияКитайВ мире
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