В Китае гражданина Швеции осудили на 10 лет заключения за шпионаж

"Народный суд средней ступени китайского города Нинбо 24 февраля публично огласил решение, согласно которому Гуй Миньхай был признан виновным по обвинению в незаконной передаче (разведывательной – ред.) информации за границу. Он приговорен к 10 годам тюремного заключения и на 5 лет лишен всех политических прав", - говорится в заявлении.