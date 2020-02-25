Хабаровчанка выиграла суд в США и вернула дочь на родину

Сына проживающей в Финляндии русской гражданки Эстонии вернули в семью Ранее СМИ сообщали, что в Финляндии у русскоязычной женщины и ее мужа изъяли сына без объяснения причин. Ребенок находился в частном детском доме.

По ее словам, у Смирновой есть адвокаты, но некоторые вопросы не относятся к их компетенции, поэтому с этими вопросами поможет аппарат уполномоченного по правам ребенка.

"Сразу после пропажи дочери Смирнова обращалась к нам, но мы на тот момент не могли ей помочь, потому что это международное дело и относится к компетенции Министерства просвещения РФ. Сейчас девочка находится на территории края, и мы сможем оказать им помощь. В том числе при рассмотрении дела в суде, если вторая сторона будет предпринимать какие-то действия", - пояснила Трегубенко.