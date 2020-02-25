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Хабаровчанка выиграла суд в США и вернула дочь на родину
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РИА Новости

Хабаровчанка выиграла суд в США и вернула дочь на родину

06:37 25.02.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид Хабаровска
Вид Хабаровска
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Вид Хабаровска. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 25 фев - РИА Новости. Жительница Хабаровска Олеся Смирнова, бывший муж которой без предупреждения увез за границу их семилетнюю дочь, выиграла суд в США и вернула девочку в Россию, об этом хабаровчанка сообщила в Instagram.
Как сообщает женщина, в августе 2019 года экс-супруг пришел на встречу с ребенком и не вернул ее после прогулки. Позже мать узнала, что он выехал с девочкой в Южную Корею, а потом покинул эту страну. О пропаже дочери были размещены объявления в социальных сетях, в том числе и за рубежом. Позже стало известно, что отец с дочерью находятся в США. Хабаровчанка отправилась в Америку, с помощью адвокатов через суд ей удалось вернуть ребенка. Она также сообщает, что отец позволял себе грубость по отношению к девочке, а на суде заявлял, что все равно заберет ее. В прошедшие выходные Олеся с дочерью Викторией вернулись в Хабаровск, где им устроили праздничную встречу в аэропорту.
"Викуша счастлива! Как же все трогательно, я благодарю вас за такую тёплую и праздничную встречу", - сообщает хабаровчанка на своей странице в Instagram.
Как сообщила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко, она уже встречалась со Смирновой и обсудила с ней ряд вопросов. "На данный момент помощь им не требуется, но в случае необходимости они обратятся к нам, и получат всю необходимую поддержку. В ближайшее время девочка пойдет в школу в Хабаровске", - сказала Трегубенко.
Хельсинки. Архивное фото.
14 января 2016, 17:41
Сына проживающей в Финляндии русской гражданки Эстонии вернули в семьюРанее СМИ сообщали, что в Финляндии у русскоязычной женщины и ее мужа изъяли сына без объяснения причин. Ребенок находился в частном детском доме.
По ее словам, у Смирновой есть адвокаты, но некоторые вопросы не относятся к их компетенции, поэтому с этими вопросами поможет аппарат уполномоченного по правам ребенка.
"Сразу после пропажи дочери Смирнова обращалась к нам, но мы на тот момент не могли ей помочь, потому что это международное дело и относится к компетенции Министерства просвещения РФ. Сейчас девочка находится на территории края, и мы сможем оказать им помощь. В том числе при рассмотрении дела в суде, если вторая сторона будет предпринимать какие-то действия", - пояснила Трегубенко.
Ребенок и взрослый. Архивное фото
14 ноября 2014, 14:01
Россиянка вернулась из Норвегии, опасаясь, что у нее заберут дочьНорвежская служба защиты детей увезла десятилетнюю девочку из семьи россиян в центр соцслужбы после получения анонимного сообщения. После разговора с матерью ребенка вернули в семью.
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ХабаровскХабаровский крайСШАОбщество
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