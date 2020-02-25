Экс-генпрокурор Гватемалы получила убежище в США

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Комитет Палаты представителей США по иностранным делам сообщил, что предоставил убежище экс-генпрокурору Гватемалы Тельме Алдане, в отношении которой ведется расследование в рамках дела о коррупции.
В начале марта 2019 года стало известно, что прокуроры Гватемалы начали расследование дела о коррупции в отношении Алданы. Суд Гватемалы выписал ордер на арест экс-генпрокурора страны, ей вменялось хищение, таможенное мошенничество и обман.
"Рад сообщить, что прошение о предоставлении убежище бывшего генерального прокурора Гватемалы Тельмы Алданы было одобрена. Тельма является борцом за справедливость, и это крупная победа в международной борьбе с коррупцией", - приводятся слова председателя комитета Элиота Энгеля в Twitter комитета.
Тельма Алдана была генеральным прокурором Гватемалы с 2014 по 2018 годы. В 2018 году она получила международную награду "За достойный образ жизни" за новаторские усилия по раскрытию случаев злоупотребления властью.