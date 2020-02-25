Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T06:34+0300
https://ria.ru/20200225/1565152716.html
Экс-генпрокурор Гватемалы получила убежище в США
https://cdn25.img.ria.ru/images/144426/75/1444267511_0:297:3111:2047_1036x0_80_0_0_bdc9f7533665ab5f0d90eb1c4d560bd0.jpg
РИА Новости

Экс-генпрокурор Гватемалы получила убежище в США

06:34 25.02.2020
234
© РИА Новости / В. Дунаев / Перейти в фотобанкГватемала. Архивное фото
Гватемала. Архивное фото
© РИА Новости / В. Дунаев
Перейти в фотобанк
Гватемала. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Комитет Палаты представителей США по иностранным делам сообщил, что предоставил убежище экс-генпрокурору Гватемалы Тельме Алдане, в отношении которой ведется расследование в рамках дела о коррупции.
В начале марта 2019 года стало известно, что прокуроры Гватемалы начали расследование дела о коррупции в отношении Алданы. Суд Гватемалы выписал ордер на арест экс-генпрокурора страны, ей вменялось хищение, таможенное мошенничество и обман.
"Рад сообщить, что прошение о предоставлении убежище бывшего генерального прокурора Гватемалы Тельмы Алданы было одобрена. Тельма является борцом за справедливость, и это крупная победа в международной борьбе с коррупцией", - приводятся слова председателя комитета Элиота Энгеля в Twitter комитета.
Тельма Алдана была генеральным прокурором Гватемалы с 2014 по 2018 годы. В 2018 году она получила международную награду "За достойный образ жизни" за новаторские усилия по раскрытию случаев злоупотребления властью.
Христианка Асия Биби
05:11
Христианка Асия Биби из Пакистана попросила убежища во Франции
150003
Обсудить 0
Элиот ЭнгелПалата представителей СШАГватемала (республика)СШАВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. Архивное фото
Гатилов объяснил позицию России по резолюцию СБ ООН по Ливии
Вид Хабаровска
Хабаровчанка выиграла суд в США и вернула дочь на родину
Полиция в Китае
В Китае гражданина Швеции осудили на 10 лет заключения за шпионаж
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди пожимают друг другу руки перед встречей в Хайдарабад-Хаусе в Нью-Дели, Индия. 25 февраля 2020
Трамп надеется заключить торговое соглашение с Индией
Крупнейший национальный парк Колумбии Чирибикете
Колумбия создаст группу для защиты национальных парков от поджогов
Серж Саргсян
Сторонники экс-главы Армении Саргсяна собрались у здания суда
Санта-Фе-де-Богота
Прокуратура Колумбии расследует заявления беглого сенатора Мерлано
Индия. Нью-Дели
В Нью-Дели пять человек погибли в беспорядках, сообщает СМИ
Геннадий Гатилов
Гатилов прокомментировал работу конституционного комитета САР
Медицинское оборудование
Власти Индии уточнили число заболевших свиным гриппов судей ВС
Военнослужащие сирийской армии в Алеппо
Сирийские саперы разминируют пригороды Алеппо
День карьеры в IKEA
"День карьеры в IKEA" пройдет в "Технограде" на ВДНХ
Милана Семенькова из Калининграда
Семья девочки со СМА из Калининграда продолжает сбор средств
Самарские ученые изобретают магнитный скальпель для лечения рака
Ученые разрабатывают безоперационный способ разрушения раковых клеток
Медицинский работник смотрит за коллегой в изолированной палате больницы Цзиньинтань в Ухане
"На связи Ухань". Каждый на своем месте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:57Назарбаев оценил перспективы развития ЕАЭС
14:55В Челябинской области три человека погибли и трое пострадали в ДТП
14:54Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за "грязную" нефть
14:52В Австрии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом
14:52Зеленский предложил Ахметову приватизировать неприбыльные шахты
14:51Трамп пообещал рост рынков в случае победы на президентских выборах
14:51Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы
14:50Власти Бахрейна запретили подданным ездить в Иран из-за коронавируса
14:50В Испании задержала членов преступной сети, торгующей медикаментами
14:49В аэропорту Праги выделили спецкоридоры для прилетающих из Италии
14:45Эксперт рассказал, как коронавирус может ослабить рубль
14:44На северо-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,9
14:41Мишустин призвал найти баланс по тарифам на электроэнергию в регионах
14:41Лавров провел встречу с главой МИД Армении
14:41Зеленский поручил провести полный аудит угольной отрасли
14:40В Италии взлетели цены на медицинские маски и дезинфицирующие гели
14:39Экс-генпрокурору Узбекистана вынесли приговор за коррупцию
14:38Сибирские ученые разработали препарат для лечения гриппа
14:36Саргсян призвал собравшихся у суда сторонников вернуться домой
14:35Защита Ассанжа заявила о недопустимом обращении с ним в тюрьме
Лента новостейМолния