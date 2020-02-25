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Гатилов объяснил позицию России по резолюцию СБ ООН по Ливии
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РИА Новости

Гатилов объяснил позицию России по резолюцию СБ ООН по Ливии

06:25 25.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. Архивное фото
Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия воздержалась при голосовании по резолюции СБ ООН, утверждающей итоги берлинской конференции по Ливии, так как нет и не было системы контроля за режимом прекращения огня, заявил постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
Ранее СБ ООН принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии. Автором резолюции является Великобритания. Резолюцию поддержали 14 стран, Россия воздержалась при голосовании.
"Нет механизма контроля за режимом прекращения огня, и этого не было на момент принятия резолюции, чем и было обусловлено наше решение воздержаться. Рассчитывать на легкую реализацию утвержденной Советом Безопасности резолюции будет очень непросто. Мы никоим образом не блокировали решение, но не могли не объяснить, почему мы считаем его преждевременным", - сказал Гатилов в интервью газете "Известия".
По его словам, задача не в том, чтобы "принять резолюцию ради резолюции", а важнее получить согласие от противоборствующих сторон на предлагаемую схему урегулирования конфликта, но "этого пока нет".
Международная конференция по Ливии прошла в Берлине 19 января. Участие приняли Россия, США, Турция, Египет и ряд других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
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Правительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарГеннадий ГатиловСовет Безопасности ООНЛивияООНВ мире
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