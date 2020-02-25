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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-25T06:21+0300
https://ria.ru/20200225/1565152616.html
Гатилов прокомментировал работу конституционного комитета САР
https://cdn24.img.ria.ru/images/152451/29/1524512954_0:191:3076:1921_1036x0_80_0_0_4cc935a06d05b71475a1e1b1d8727d9a.jpg
РИА Новости

Гатилов прокомментировал работу конституционного комитета САР

06:21 25.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Геннадий Гатилов. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Работа конституционного комитета Сирии не связана с обострением ситуации в Идлибе, заявил постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

"Мы все же не видим прямой связи между политическим процессом и ситуацией в этой провинции, как это пытаются преподнести некоторые наши партнеры, утверждая, что никакого политического процесса не будет до тех пор, пока не будет решена проблема Идлиба", - сказал Гатилов в интервью газете "Известия".

По его словам, "неправильно ставить конституционный трек в зависимость от динамики "на земле", учитывая, что обострение в Идлибе является результатом провокаций со стороны террористов. Гатилов подчеркнул, что антитеррористическая операция в САР осуществляется законным правительством Сирии и не нарушает резолюций ООН.
"Те, кто пытается спекулировать на этой теме, угрожая срывом политического процесса, потому что Дамаск осуществляет контроль над своей территорией, наверное, не особо заинтересованы в успехе работы конституционного комитета", - добавил он.
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Очередной раунд заседаний конституционного комитета проходил в Женеве в конце ноября, однако заседания малой группы (которая готовит основные инициативы) не состоялись из-за разногласий между делегациями. Педерсен в конце января заявил РИА Новости, что рассчитывает на созыв новой встречи конституционного комитета в феврале или марте.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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Война в СирииКонституционный комитет СирииИдлиб (мухафаза)Геннадий ГатиловСирияООНВ мире
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