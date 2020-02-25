Красноярец вышвырнул из окна пятиэтажки укусившую его собаку

КРАСНОЯРСК, 25 фев — РИА Новости. Житель Красноярска выбросил из окна пятого этажа собаку породы той-терьер за то, что она укусила его, пока он спал, сообщили РИА Новости в городском управлении полиции.
По словам собеседницы агентства, собака принадлежит матери мужчины. Сам инцидент — падение собаки — попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что питомец немного полежал на снегу, после чего поднялся и побежал прихрамывая.
"С его (мужчины) слов, он разозлился за то, что она укусила его спящего. Хозяйка отвезла питомца к ветеринару", — сказала руководитель пресс-службы управления Екатерина Росицкая.
По ее словам, полиция проводит проверку и ждет заключение ветеринаров о состоянии собаки, после чего будет принято процессуальное решение.
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