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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-25T06:13+0300
https://ria.ru/20200225/1565152556.html
Сирийские саперы разминируют пригороды Алеппо
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565050427_0:169:2730:1705_1036x0_80_0_0_a6fbddaab90c3a3fb0f68fe11e46da60.jpg
РИА Новости

Сирийские саперы разминируют пригороды Алеппо

06:13 25.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовВоеннослужащие сирийской армии в Алеппо
Военнослужащие сирийской армии в Алеппо
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Военнослужащие сирийской армии в Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО, 25 фев - РИА Новости. Сирийские сапёры продолжают разминирование посёлка Захра в пригороде Алеппо, недавно освобождённого от боевиков, передаёт корреспондент РИА Новости.
Главная линия обороны террористов в Захре проходила прямо по жилым домам. Первый, второй, третий этажи - везде стояли хорошо укрепленные огневые точки. Отступая, боевики успели увезти с собой вооружение, а вот боеприпасы оставили.
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Уходить террористам приходилось второпях: квартал уже занимал сирийский спецназ. Шел плотный бой, грузить баллоны и мины не было времени.
Теперь брошенные фугасы приходится обезвреживать сирийским саперам. В Захре можно найти оставленную мину-самоделку, неразорвавшийся снаряд или специально спрятанное СВУ (самодельное взрывное устройство).
"Наша главная задача сейчас - разминировать все дороги в Захре, открыть их для транспорта. Мы уже обезвредили сотни фугасов. Почти каждый день попадаются иностранные, в том числе турецкие. Есть и такие, которые нигде больше не встречали", - пояснил журналистам командир инженерной службы Вахид Диаб.
Подразделение сапёра Фариса каждый день подрывает до 30 таких опасных находок. Сколько их в тоннелях под недостроенным зданием административного здания а центре Захры, неизвестно. Этот административный корпус несколько лет выполнял роль главного опорного пункта террористов.
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Остались здесь и казармы боевиков. Жили с комфортом: кухня, спальни с мягкой мебелью, повсюду ковры. Но основное убежище - еще глубже под землей.
Боевики готовили Захру к обороне несколько лет и за это время успели создать здесь разветвленную сеть подземных тоннелей и галерей. Их общая протяженность только под зданием "штаба" - более 5 километров. Но ходить здесь можно лишь теми путями, которыми уже прошли саперы.
Боевики скрытно перемещались по этим коридорам, поднимались на поверхность через тайные лазы. Открывали огонь по сирийским солдатам или делали несколько залпов из минометов по Алеппо. И опять в тоннель. Когда боевикам стало ясно, что Захру не удержать, начали минировать свои тоннели и готовиться к отступлению.
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На одной из стен - ловушка. Паутина проводов и детонаторов прямо в стенах и своде пещеры. Сирийский боец показывает детонатор, готовый к подрыву.
"Хорошо, что детонатор самодельный, отсырел. Они небольшой мощности. Но большая здесь и не нужна: если заденешь один, то сработают и все остальные, а их штук 20, весь свод осыпется", - комментирует боец.
Разминирование идет медленно. В день саперы продвигаются метров на 300 не больше. Слишком много опасных находок. Но там, где улицы уже очищены, сразу начинают работать коммунальщики - жителям Захры не терпится вернуться к мирной жизни.
Между тем ситуация в Идлибской зоне деэскалации остаётся сложной. По сообщению руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Олега Журавлёва на брифинге, по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. За прошедшие сутки зафиксировано 26 обстрелов.
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