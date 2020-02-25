В Китае вне Хубэя выявили всего девять новых случаев коронавируса

При этом, положительная динамика наблюдается и в увеличении числа выздоровевших, так 12 февраля из больниц выписали 1171 человека, 13 февраля – 1081, 14 февраля – 1323, 15 февраля – 1425, 16 февраля – 1425, 17 февраля – 1701, 18 февраля- 1824, 19 февраля – 1779, 20 февраля – 2109, 21 февраля – 2393, 22 февраля – 2230, 23 февраля – 1846, а 24 февраля – 2589. Таким образом уже 13 дней подряд в стране ежедневно выписывают более 1 тысячи пациентов, переболевших коронавирусом.