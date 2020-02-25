Гражданам США рекомендовали не ездить в Южную Корею из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Гражданам США рекомендовано отложить поездки в Южную Корею из-за вспышки коронавируса, сообщило в понедельник американское санитарное ведомство — Центр по контролю и профилактике заболеваний (СDC).
"CDC рекомендует, чтобы путешественники избегали всяких не являющихся критически важными поездок в Южную Корею", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Это соответствует третьему из четырех уровней предупреждения для поездок в различные страны, которые разработали власти США.
Согласно последним данным, в Южной Корее зарегистрировано уже 893 случая коронавируса.