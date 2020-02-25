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Гражданам США рекомендовали не ездить в Южную Корею из-за коронавируса
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РИА Новости

Гражданам США рекомендовали не ездить в Южную Корею из-за коронавируса

05:55 25.02.2020 (обновлено: 08:50 25.02.2020)
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© AP Photo / Ahn Young-joonСотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Гражданам США рекомендовано отложить поездки в Южную Корею из-за вспышки коронавируса, сообщило в понедельник американское санитарное ведомство — Центр по контролю и профилактике заболеваний (СDC).
"CDC рекомендует, чтобы путешественники избегали всяких не являющихся критически важными поездок в Южную Корею", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Это соответствует третьему из четырех уровней предупреждения для поездок в различные страны, которые разработали власти США.
Согласно последним данным, в Южной Корее зарегистрировано уже 893 случая коронавируса.
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