В Таиланде не менее десяти человек пострадали при взрыве бомбы

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. По меньшей мере 10 человек, в том числе помощник главы района, получили ранения на юге Таиланда при взрыве бомбы, установленной на мотоцикле, сообщает местная газета Bangkok post со ссылкой на полицию.
Как сообщает издание, взрыв произошел в провинции Сонгкхла. Самодельное взрывное устройство, установленное на мотоцикле, припаркованном на обочине, предположительно, было приведено в действие, когда мимо проезжал пикап, в котором ехал помощник главы района Саба Йой Четсадакорн Сичан (Chetsadakorn Sichan) и три добровольца сил безопасности.
В результате взрыва пострадал помощник главы района, добровольцы, три студента и трое прохожих.
После взрыва нападавшие, точное число которых пока не известно, вышли из засады и открыли огонь по раненым, находившимся в машине. Добровольцы сил безопасности начали отстреливаться. Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления.
Предположительно, нападение стало местью за ликвидацию пяти предполагаемых повстанцев в ходе столкновений с сотрудниками службы безопасности в воскресенье в провинции Наратхиват.
Есть вероятность, что подозреваемые являются членами группировки, которая в 2004 году украла оружие из Четвертого учебного батальона, так как среди конфискованного оружия были найдены штурмовые винтовки М16, похищенные 16 лет назад.
Составляющие "крайний юг" Таиланда пограничные с Малайзией провинции Наративат, Ялла и Паттани в прошлом входили в полунезависимый султанат Паттани, являвшийся буферным государством между королевством Сиам (ныне Таиланд) и Британской Малайей (ныне Малайзия), а затем были переданы Сиаму в результате серии англо-сиамских договоров в начале ХХ века. С того времени сепаратистские движения различного толка возникали в регионе неоднократно. Большинство населения "крайнего юга" составляют этнические малайцы-мусульмане, в то время как в остальных 74 провинциях Таиланда живут преимущественно тайцы и родственные им народы, а основной религией является буддизм.
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