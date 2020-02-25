В Таиланде не менее десяти человек пострадали при взрыве бомбы

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. По меньшей мере 10 человек, в том числе помощник главы района, получили ранения на юге По меньшей мере 10 человек, в том числе помощник главы района, получили ранения на юге Таиланда при взрыве бомбы, установленной на мотоцикле, сообщает местная газета Bangkok post со ссылкой на полицию.

Как сообщает издание, взрыв произошел в провинции Сонгкхла. Самодельное взрывное устройство, установленное на мотоцикле, припаркованном на обочине, предположительно, было приведено в действие, когда мимо проезжал пикап, в котором ехал помощник главы района Саба Йой Четсадакорн Сичан (Chetsadakorn Sichan) и три добровольца сил безопасности.

В результате взрыва пострадал помощник главы района, добровольцы, три студента и трое прохожих.

После взрыва нападавшие, точное число которых пока не известно, вышли из засады и открыли огонь по раненым, находившимся в машине. Добровольцы сил безопасности начали отстреливаться. Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления.

Предположительно, нападение стало местью за ликвидацию пяти предполагаемых повстанцев в ходе столкновений с сотрудниками службы безопасности в воскресенье в провинции Наратхиват.

Есть вероятность, что подозреваемые являются членами группировки, которая в 2004 году украла оружие из Четвертого учебного батальона, так как среди конфискованного оружия были найдены штурмовые винтовки М16, похищенные 16 лет назад.