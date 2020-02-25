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Прокуратура Колумбии расследует заявления беглого сенатора Мерлано
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РИА Новости

Прокуратура Колумбии расследует заявления беглого сенатора Мерлано

05:41 25.02.2020
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© РИА Новости / Чернощек А / Перейти в фотобанкСанта-Фе-де-Богота
Санта-Фе-де-Богота
© РИА Новости / Чернощек А
Перейти в фотобанк
Санта-Фе-де-Богота. Архивное фото
МЕХИКО, 25 фев - РИА Новости. В совместном выступлении глава генпрокуратуры и верховного суда Колумбии заявили о начале расследования заявлений сенатора Аиды Мерлано, сбежавшей из-под стражи и задержанной в Венесуэле, о покупке голосов на выборах действующего президента страны, сообщило издание Tiempo.
Сенатор Аида Мерлано, приговоренная в Колумбии к 15 годам тюрьмы за покупку голосов на выборах и владение оружием, сбежавшая и задержанная затем в Венесуэле, заявила, что была похищена по указанию своего правительства и подвергалась насилию и угрозам убийства. Мерлано также сообщила, что была свидетелем передачи больших сумм денег в ходе президентской кампании Альваро Урибе (2002-2010) и обвинила действующего президента Ивана Дуке в покупке голосов во втором туре.
"Прокуратура и Верховный суд заинтересованы в расследовании фактов коррупции на выборах и побега бывшего конгрессмена Мерлано", - заявил генеральный прокурор Колумбии Франсиско Барбоса.
Барбоса отдельно отметил, что "не имеет конституционной или юридической компетенции для расследования дела президента или конгрессменов республики".
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По словам генпрокурора, допросы беглого сенатора будут организованы в формате видеоконференции, поскольку выезд сотрудников в Венесуэлу невозможен ввиду отсутствия дипломатических отношений между странами.
Председатель наблюдательной палаты Верховного суда Эктор Аранкон заявил, что суд продлил предварительное расследование в отношении сенатора Артуро Чара, которого Мерлано называла одним из организаторов её побега.
Ранее обвинительная комиссия палаты представителей парламента Колумбии заявила о начале расследования действий президента Ивана Дуке, имеющих отношение к показаниям сенатора Мерлано.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро связал возможную экстрадицию Мерлано с нежеланием президента Дуке восстановить консульские отношения и заявил, что колумбийский президент лично способствовал её бегству.
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