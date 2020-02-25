В Японии умер еще один пассажир с Diamond Princess, сообщает СМИ

ТОКИО, 25 фев – РИА Новости. Умер еще один пассажир с круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка COVID-19, сообщил телеканал NHK во вторник.
Таким образом, число погибших среди пассажиров и членов экипажа судна достигло 4. Национальность и пол умершего не уточняется, о возрасте сказано, что ему было более 80 лет.
Всего в Японии заражение новым типом коронавируса подтверждено у 851 человека. Из них 691 – пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. В тяжелом состоянии находятся более 30 человек.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV COVIR-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 2663 человека, число подтвержденных случаев заражения превысило 77,6 тысячи человек.