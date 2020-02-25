Христианка Асия Биби из Пакистана попросила убежища во Франции

После освобождения женщины в пакистанской прессе неоднократно появлялась информация о том, что она покинула страну. С мая 2019 года Биби проживает в Канаде.
По словам Асии Биби, ей хотелось бы жить во Франции и "работать бок о бок" с Анн-Изабель Толле, в соавторстве с которой она написала свою автобиографию.
"Я бы хотела, чтобы президент услышал мою просьбу (о предоставлении убежища — ред.)", — отметила женщина, выразив желание встретиться с Эммануэлем Макроном и его супругой, а также с Папой Римским.
Кроме того, Биби выразила "глубокую признательность" Канаде за то, что она "предоставила место для проживания" и поблагодарила Европейский союз, который "работал днем и ночью", чтобы добиться ее освобождения.
Издание Parisien в свою очередь сообщает, что президент примет Биби вместе с семьей в Елисейском дворце в пятницу.
6 апреля 2016, 14:11Религия и мировоззрениеСМИ: в Пакистане детей учат враждебности к религиозным меньшинствамПакистан - страна, большинство населения которой исповедуют ислам. Религиозные меньшинства Пакистана постоянно подвергаются гонениям и преследованиям. На территории государства действует так называемый "закон о богохульстве", допускающий применение смертной казни к его нарушителям.
Асия Биби в 2010 году была признана виновной в оскорблении пророка Мухаммеда и приговорена к смерти через повешение. Находясь в тюрьме, она ожидала исполнения приговора в течение восьми лет. Асия Биби стала первой женщиной в Пакистане, которой был вынесен смертный приговор за богохульство.
В конце октября 2018 года Верховный суд Пакистана оправдал Биби, однако еще в течение недели власти не решались освободить ее из-за охвативших страну протестов исламистских групп. Рассмотрение дела Биби сопровождалось беспорядками: участники выступлений — преимущественно, сторонники радикального ислама — требовали ее убить и угрожали расправой членам ее семьи.