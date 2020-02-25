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Христианка Асия Биби из Пакистана попросила убежища во Франции
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РИА Новости

Христианка Асия Биби из Пакистана попросила убежища во Франции

05:11 25.02.2020 (обновлено: 05:17 25.02.2020)
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Христианка Асия Биби
Христианка Асия Биби
Христианка Асия Биби. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Многодетная мать, христианка Асия Биби, которой в конце октября 2018 года Верховный суд Пакистана отменил смертный приговор за богохульство, попросила убежища во Франции в ходе интервью французской радиостанции RTL.
После освобождения женщины в пакистанской прессе неоднократно появлялась информация о том, что она покинула страну. С мая 2019 года Биби проживает в Канаде.
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По словам Асии Биби, ей хотелось бы жить во Франции и "работать бок о бок" с Анн-Изабель Толле, в соавторстве с которой она написала свою автобиографию.
"Я бы хотела, чтобы президент услышал мою просьбу (о предоставлении убежища — ред.)", — отметила женщина, выразив желание встретиться с Эммануэлем Макроном и его супругой, а также с Папой Римским.
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Кроме того, Биби выразила "глубокую признательность" Канаде за то, что она "предоставила место для проживания" и поблагодарила Европейский союз, который "работал днем и ночью", чтобы добиться ее освобождения.
Издание Parisien в свою очередь сообщает, что президент примет Биби вместе с семьей в Елисейском дворце в пятницу.
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Асия Биби в 2010 году была признана виновной в оскорблении пророка Мухаммеда и приговорена к смерти через повешение. Находясь в тюрьме, она ожидала исполнения приговора в течение восьми лет. Асия Биби стала первой женщиной в Пакистане, которой был вынесен смертный приговор за богохульство.
В конце октября 2018 года Верховный суд Пакистана оправдал Биби, однако еще в течение недели власти не решались освободить ее из-за охвативших страну протестов исламистских групп. Рассмотрение дела Биби сопровождалось беспорядками: участники выступлений — преимущественно, сторонники радикального ислама — требовали ее убить и угрожали расправой членам ее семьи.
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