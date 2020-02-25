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Исследование показало, как изменился средний чек за поход в магазин
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РИА Новости

Исследование показало, как изменился средний чек за поход в магазин

05:04 25.02.2020 (обновлено: 10:46 25.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина выбирает апельсины в супермаркете "Перекресток" в Москве
Женщина выбирает апельсины в супермаркете Перекресток в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Женщина выбирает апельсины в супермаркете "Перекресток" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Средний чек жителя России за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем на 67,5 рублей, или на 10,9%, и составил 552 рубля, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"После Нового года средний чек в январе по традиции пошел на убыль. За месяц его размер уменьшился на 67,5 рублей (минус 10,9%), достигнув уровня в 552 рубля. За год размер среднего чека также сократился: по сравнению с январем прошлого года чек потерял 7,3 рубля, или 1,3%", — сообщается в исследовании.

"Ромир" объясняет сокращение среднего чека в первую очередь сезонным фактором — высокой базой декабря. "При этом, несмотря на годовую инфляцию, средний чек по сравнению с прошлым годом снижается. Это значит, что за одну покупку россияне покупают все меньше товаров", — добавляет холдинг.
В январе средний чек снизился во всех федеральных округах: в Сибирском — на 13,3% по сравнению с декабрем (до 470 рублей), в Южном (вместе с Северо-Кавказским) — на 11,8% (до 557 рублей), в Центральном — на 11,5% (до 607 рублей), в Приволжском — на 9,9% (до 505 рублей), в Северо-Западном — на 9,6% (до 615 рублей), в Дальневосточном — на 9,5% (до 661 рубля), в Уральском округе — на 8,7% (до 590 рублей).
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Средний чек россиян в "черную пятницу" за год снизился на 9%
Средний чек в Москве и Санкт-Петербурге по сравнению с предыдущим месяцем снизился меньше, чем в среднем по стране — на 10% и на 6,5% соответственно. По сравнению с январем 2019 года показатель в Москве уменьшился на 0,7%, тогда как в Петербурге он, напротив, вырос на 2,7%.
"Драйвером снижения среднего чека по сравнению с декабрем являются гипермаркеты (минус 21,6%). Именно в гипермаркетах наблюдался сильнейший рост чека в декабре. Менее всего среди остальных каналов снижению чека подверглись дискаунтеры (минус 8,2%)", — отмечается в исследовании. В годовом выражении средний чек в гипермаркетах в январе уменьшился на 5,7%, а в супермаркетах вырос на 2,8%.
Исследование основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу исследования.
Экономика
31 января, 05:55
Исследование показало снижение потребительского доверия у россиян
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РомирРоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
т.е. покупать стали меньше - денег нет перешли на макарошки и куриный жир
25 февраля, 07:14
Андрей Филин
3100303
Денег у людей нет. Но вы, магазины, держитесь там!)
25 февраля, 08:03
nikolay burshtin
1930003
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