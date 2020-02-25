В Италии остановили съемки "Миссии невыполнима 7" из-за коронавируса

По заявлению Paramount, решение приостановить съемки принято "в качестве меры предосторожности, для безопасности актеров и съемочной группы".

В серии боевиков "Миссия невыполнима" вышло уже шесть фильмов с неизменным Томом Крузом в главной роли. Фильмы этой серии получили прибыль более чем 3,5 миллиарда долларов.