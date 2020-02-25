В Италии остановили съемки "Миссии невыполнима 7" из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Съемки седьмого фильма серии "Миссия невыполнима" в Италии приостановлены из-за вспышки коронавируса, сообщила в заявлении кинокомпания Paramount.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
По заявлению Paramount, решение приостановить съемки принято "в качестве меры предосторожности, для безопасности актеров и съемочной группы".
В серии боевиков "Миссия невыполнима" вышло уже шесть фильмов с неизменным Томом Крузом в главной роли. Фильмы этой серии получили прибыль более чем 3,5 миллиарда долларов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека.