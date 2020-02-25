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В Италии остановили съемки "Миссии невыполнима 7" из-за коронавируса
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РИА Новости

В Италии остановили съемки "Миссии невыполнима 7" из-за коронавируса

05:01 25.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на Венецию
Вид на Венецию
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Вид на Венецию. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Съемки седьмого фильма серии "Миссия невыполнима" в Италии приостановлены из-за вспышки коронавируса, сообщила в заявлении кинокомпания Paramount.
Съемки должны были пройти в Венеции. В Италии зарегистрировано уже более 200 случаев коронавируса, несколько городов с населением более 50 тысяч человек оказались на положении карантина. В самой Венеции карантина нет, однако власти города запретили публичные мероприятия и собрания.
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По заявлению Paramount, решение приостановить съемки принято "в качестве меры предосторожности, для безопасности актеров и съемочной группы".
В серии боевиков "Миссия невыполнима" вышло уже шесть фильмов с неизменным Томом Крузом в главной роли. Фильмы этой серии получили прибыль более чем 3,5 миллиарда долларов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека.
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КультураРаспространение нового коронавирусаКино и сериалыParamount Pictures CorporationИталияВенецияВ мире
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