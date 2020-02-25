Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T04:44+0300
https://ria.ru/20200225/1565151849.html
СМИ: в США сенаторам расскажут о коронавирусе на секретном брифинге
https://cdn23.img.ria.ru/images/151366/65/1513666518_0:0:2500:1407_1036x0_80_0_0_6a1af55d769f7143b186045f17aff468.jpg
РИА Новости

СМИ: в США сенаторам расскажут о коронавирусе на секретном брифинге

04:44 25.02.2020
803
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Администрация США проведет во вторник секретный брифинг для сенаторов по ситуации с коронавирусом, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в аппарате конгресса.
Ранее в понедельник администрация запросила у конгресса 2,5 миллиарда долларов на борьбу с вирусом.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
В США отмечено 14 случаев заболевания среди приезжих и членов их семей, еще 39 заболевших американцев были эвакуированы из-за рубежа и помещены в карантин. Тем не менее местное санитарное ведомство CDC изначально говорило лишь о подготовке к распространению вируса в стране, а не о возможности полностью защититься от него.
Лидер демократов в сенате Чак Шумер уже раскритиковал в понедельник администрацию, которая в своем бюджетном запросе ранее предложила снизить бюджет CDC на 9%. По утверждению Шумера, США уже столкнулись с кризисом, а у президента Дональда Трампа "нет плана, чувства срочности и понимания фактов" относительно того, как реагировать на вспышку вируса.
В последнее время крупные вспышки коронавируса были отмечены за пределами Китая, где он первоначально возник, в том числе в Южной Корее, Иране и Италии.
Сотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея. 24 февраля 2020
04:28
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 893 человек
070013
Обсудить 1
Сенат СШАКонгресс СШАСШАВ миреРаспространение нового коронавируса
Рекомендуем
Сотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея. 24 февраля 2020
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 893 человек
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп запросил у конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Рабочие в защитных костюмах дезинфицируют жилой комплекс в городском округе Тайюань, Китай
В Китае число жертв коронавируса достигло 2663 человек
Вид на Венецию
В Италии остановили съемки "Миссии невыполнима 7" из-за коронавируса
Штаб-квартира Министерства обороны США
Пентагон принял этические принципы для искусственного интеллекта
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
Эксперт оценил обвал фондового рынка США из-за коронавируса
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
В Китае вне Хубэя выявили всего девять новых случаев коронавируса
Бахрейн
Бахрейн прекратил принимать рейсы из Дубая и Шарджи из-за коронавируса
Санитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
СМИ сообщило о разработке в Китае вакцины от коронавируса
112-летний японец Ватанабэ Титэцу позирует рядом с наградным знаком как самому старому из ныне живущих мужчин
В Японии умер самый пожилой мужчина планеты
Международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
Из Израиля из-за коронавируса эвакуировали более 400 южнокорейцев
Президент США Дональд Трамп
СМИ: Трамп запросит у конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
США и Южная Корея рассматривают сокращение учений из-за коронавируса
Уборка пшеницы в Краснодарском крае
Россия третий сезон подряд может стать лидером по экспорту пшеницы
Автомобиль скорой помощи в Австрии
В Австрии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:55В Челябинской области три человека погибли и трое пострадали в ДТП
14:54Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за "грязную" нефть
14:52В Австрии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом
14:52Зеленский предложил Ахметову приватизировать неприбыльные шахты
14:51Трамп пообещал рост рынков в случае победы на президентских выборах
14:51Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы
14:50Власти Бахрейна запретили подданным ездить в Иран из-за коронавируса
14:50В Испании задержала членов преступной сети, торгующей медикаментами
14:49В аэропорту Праги выделили спецкоридоры для прилетающих из Италии
14:45Эксперт рассказал, как коронавирус может ослабить рубль
14:44На северо-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,9
14:41Мишустин призвал найти баланс по тарифам на электроэнергию в регионах
14:41Лавров провел встречу с главой МИД Армении
14:41Зеленский поручил провести полный аудит угольной отрасли
14:40В Италии взлетели цены на медицинские маски и дезинфицирующие гели
14:39Экс-генпрокурору Узбекистана вынесли приговор за коррупцию
14:38Сибирские ученые разработали препарат для лечения гриппа
14:36Саргсян призвал собравшихся у суда сторонников вернуться домой
14:35Защита Ассанжа заявила о недопустимом обращении с ним в тюрьме
14:35Гончарук назвал главное достижение Украины
Лента новостейМолния