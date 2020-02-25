СМИ: в США сенаторам расскажут о коронавирусе на секретном брифинге

Лидер демократов в сенате Чак Шумер уже раскритиковал в понедельник администрацию, которая в своем бюджетном запросе ранее предложила снизить бюджет CDC на 9%. По утверждению Шумера, США уже столкнулись с кризисом, а у президента Дональда Трампа "нет плана, чувства срочности и понимания фактов" относительно того, как реагировать на вспышку вируса.