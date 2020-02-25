СМИ: в США сенаторам расскажут о коронавирусе на секретном брифинге

ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Администрация США проведет во вторник секретный брифинг для сенаторов по ситуации с коронавирусом, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в аппарате конгресса.
Ранее в понедельник администрация запросила у конгресса 2,5 миллиарда долларов на борьбу с вирусом.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
В США отмечено 14 случаев заболевания среди приезжих и членов их семей, еще 39 заболевших американцев были эвакуированы из-за рубежа и помещены в карантин. Тем не менее местное санитарное ведомство CDC изначально говорило лишь о подготовке к распространению вируса в стране, а не о возможности полностью защититься от него.
Лидер демократов в сенате Чак Шумер уже раскритиковал в понедельник администрацию, которая в своем бюджетном запросе ранее предложила снизить бюджет CDC на 9%. По утверждению Шумера, США уже столкнулись с кризисом, а у президента Дональда Трампа "нет плана, чувства срочности и понимания фактов" относительно того, как реагировать на вспышку вируса.
В последнее время крупные вспышки коронавируса были отмечены за пределами Китая, где он первоначально возник, в том числе в Южной Корее, Иране и Италии.