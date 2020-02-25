В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 893 человек

СЕУЛ, 25 фев – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 60 новых случаев заражения Южная Корея зарегистрировала 60 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, еще один человек погиб, таким образом общее число зараженных в стране выросло до 893, скончались восемь, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК

Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня.

Выздоровели 22 пациента, анализы 13 273 человека еще в работе. Случаи заражения шести из восьми погибших, включая нового скончавшегося, были связаны с больницей округа Тэнам в городе Чхондо недалеко от Тэгу.

По данным KCDC, 16 новых случаев обнаружены в городе Тэгу, 33 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные из разных районов по всей стране.

На город Тэгу приходится уже около 500 случаев заражения в стране. Южнокорейские авиакомпании начали временно отменять рейсы в город и из него. Именно в Тэгу 61-летняя южнокореянка, будучи больной, посетила приход Церкви Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, невольно распространив вирус среди тысячи прихожан. Всего с этой сектой связывают уже более 450 случаев заражения коронавирусом. Более 9 тысяч прихожан Синчхончжи в Тэгу помещены в домашний карантин.

Еще одним очагом коронавируса стала больница округа Тэнам в городе Чхондо недалеко от Тэгу, где зарегистрировали уже больше 100 случаев заражения, учреждение полностью помещено в карантин. Примечательно, что именно там с 31 января по 2 февраля прошли похороны старшего брата лидера секты Синчхончжи Ли Ман Хи, на которое пришло большое количество его последователей.