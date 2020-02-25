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В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 893 человек
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РИА Новости

В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 893 человек

04:28 25.02.2020 (обновлено: 05:06 25.02.2020)
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© REUTERS / Kim Hong-JiСотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея. 24 февраля 2020
Сотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея. 24 февраля 2020
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Сотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея. 24 февраля 2020
СЕУЛ, 25 фев – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 60 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, еще один человек погиб, таким образом общее число зараженных в стране выросло до 893, скончались восемь, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня.
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Выздоровели 22 пациента, анализы 13 273 человека еще в работе. Случаи заражения шести из восьми погибших, включая нового скончавшегося, были связаны с больницей округа Тэнам в городе Чхондо недалеко от Тэгу.
По данным KCDC, 16 новых случаев обнаружены в городе Тэгу, 33 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные из разных районов по всей стране.
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На город Тэгу приходится уже около 500 случаев заражения в стране. Южнокорейские авиакомпании начали временно отменять рейсы в город и из него. Именно в Тэгу 61-летняя южнокореянка, будучи больной, посетила приход Церкви Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, невольно распространив вирус среди тысячи прихожан. Всего с этой сектой связывают уже более 450 случаев заражения коронавирусом. Более 9 тысяч прихожан Синчхончжи в Тэгу помещены в домашний карантин.
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Еще одним очагом коронавируса стала больница округа Тэнам в городе Чхондо недалеко от Тэгу, где зарегистрировали уже больше 100 случаев заражения, учреждение полностью помещено в карантин. Примечательно, что именно там с 31 января по 2 февраля прошли похороны старшего брата лидера секты Синчхончжи Ли Ман Хи, на которое пришло большое количество его последователей.
Правительство Южной Кореи сообщило, что Синчхончжи согласилась предоставить полный список своих верующих. Как только он будет получен, власти проверят всех ее членов на наличие коронавируса. У секты более 200 тысяч последователей.
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Распространение нового коронавирусаТэгуЮжная КореяВ мире
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