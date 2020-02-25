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В Японии умер самый пожилой мужчина планеты
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РИА Новости

В Японии умер самый пожилой мужчина планеты

04:25 25.02.2020 (обновлено: 10:16 25.02.2020)
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© AFP 2020 / Japan Pool/ Jiji Press112-летний японец Ватанабэ Титэцу позирует рядом с наградным знаком как самому старому из ныне живущих мужчин
112-летний японец Ватанабэ Титэцу позирует рядом с наградным знаком как самому старому из ныне живущих мужчин
© AFP 2020 / Japan Pool/ Jiji Press
112-летний японец Ватанабэ Титэцу позирует рядом с наградным знаком как самому старому из ныне живущих мужчин. Архивное фото
ТОКИО, 25 фев — РИА Новости. Двадцать третьего февраля в Японии умер самый пожилой мужчина планеты Ватанабэ Титэцу, ему было 112 лет, сообщило агентство Киодо со ссылкой на семью усопшего.
Он скончался в доме престарелых в префектуре Ниигата через две недели после того, как вошел в Книгу рекордов Гиннесса.
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Ватанабэ родился 5 марта 1907 года в крестьянской семье и в 20 лет переехал на Тайвань, где провел 18 лет перед тем, как вернуться в Японию. До него самым пожилым мужчиной в мире считался Масадзо Нонака с острова Хоккайдо, который умер в возрасте 113 лет 20 января 2019 года.
Как сообщалось ранее, число жителей Японии старше 80 лет впервые превысило десять миллионов человек в 2015 году.
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