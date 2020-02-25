В Китае число жертв коронавируса достигло 2663 человек

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 77 658 человек, более 27 тысяч излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

Согласно последним данным от 31 провинции, зафиксировано 77 658 подтвержденных случаев заражения, из больниц были выписаны всего 27 232 человека, а общее число скончавшихся достигло 2 663. В настоящий момент все еще болеют 47 672 человека, из них 9 126 находятся в тяжелом состоянии.

За последние сутки по всей стране были выявлены 508 новых случаев заражения, из больниц выписали 2589 человек, скончались 71 (из них 68 - в провинции Хубэй ).

В настоящее время зарегистрировано еще свыше 2,8 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса, более 87,9 тысячи человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением.

В провинции Хубэй, в очаге эпидемии, за сутки было подтверждено 499 случаев заражения (464 в городе Ухань), выписаны 2116 человек (1391 - в Ухане), зарегистрировано 68 летальных случаев (56 - в Ухане). С начала эпидемии в провинции в общей сложности было выявлено 64 786 случаев заражения, при этом уже более 18,8 тысячи пациентов выздоровели, а 2563 скончались (в Ухане – 2043). В настоящее время болеют 43 369 человек, из них 8 675 человек находятся в тяжелом состоянии.

Отдельно в Гонконге выявлен 81 случаев заражения (из них два человека скончались, 19 выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (шесть из них уже выписаны), на Тайване заразились 30 человек (из них один скончался и 5 вылечились).