СМИ: Трамп запросит у конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа запросит у конгресса дополнительно 2,5 миллиарда долларов на борьбу с новым коронавирусом, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
По ее данным, дополнительный бюджетный запрос поступит в конгресс уже в понедельник вечером по местному времени (ночь — утро вторника мск).
Предполагается, что на противостояние эпидемии пойдут как неиспользованные деньги, выделенные ранее на другие цели, такие как борьба с эболой, так и новые средства. В том числе более 1 миллиарда долларов планируется выделить на разработку вакцины от коронавируса, сообщает издание.
В США пока что отмечено 14 случаев коронавируса и, кроме того, 39 заболевших американцев были эвакуированы из-за границы и помещены в карантин.