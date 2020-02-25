Бахрейн прекратил принимать рейсы из Дубая и Шарджи из-за коронавируса

"Управление гражданской авиации Королевства Бахрейн объявило об отмене с настоящего момента всех рейсов, прибывающих из международного аэропорта Дубая и международного аэропорта Шарджи, на период 48 часов", - сообщает агентство.

Отмечается, что все прибывающие в международный аэропорт Бахрейна с подозрением на вирус будут проверяться и, в случае обнаружения признаков заболевания, будут немедленно отправлены в специальные центры для изоляции и лечения.