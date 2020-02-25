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Бахрейн прекратил принимать рейсы из Дубая и Шарджи из-за коронавируса
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РИА Новости

Бахрейн прекратил принимать рейсы из Дубая и Шарджи из-за коронавируса

03:47 25.02.2020
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© Flickr / CosmoPoliticianБахрейн
Бахрейн
© Flickr / CosmoPolitician
Бахрейн. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Управление гражданской авиации Бахрейна заявило, что приостанавливает на 48 часов прием всех рейсов, прибывающих из международного аэропорта Дубая и международного аэропорта Шарджи в ОАЭ на фоне распространения коронавируса, сообщает Бахрейнское информационное агентство BNA.
Ранее в понедельник сообщалось, что в Бахрейне был зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом. Вирус был выявлен у подданного Бахрейна, прибывшего из Ирана. Заболевший человек и все, кто контактировал с ним, помещены на карантин в медицинский центр в Манаме под наблюдение бригады врачей
"Управление гражданской авиации Королевства Бахрейн объявило об отмене с настоящего момента всех рейсов, прибывающих из международного аэропорта Дубая и международного аэропорта Шарджи, на период 48 часов", - сообщает агентство.
Отмечается, что все прибывающие в международный аэропорт Бахрейна с подозрением на вирус будут проверяться и, в случае обнаружения признаков заболевания, будут немедленно отправлены в специальные центры для изоляции и лечения.
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Распространение нового коронавирусаШарджа (город)БахрейнОАЭДубай (город)В мире
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