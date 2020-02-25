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Названы главные ошибки при переезде "лежачих полицейских"
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РИА Новости

Названы главные ошибки при переезде "лежачих полицейских"

03:54 25.02.2020 (обновлено: 10:55 25.02.2020)
25018
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВодитель
Водитель
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Россияне допускают целый ряд ошибок при переезде "лежачих полицейских", что нередко приводит к негативным последствиям. Об этом пишет "Российская газета".
Одной из главных ошибок является преодоление "лежачего полицейского" ходом, не сбавляя скорости. Это может стать причиной серьезных повреждений ходовой части машины и травм для водителя и пассажиров.
Другой распространенной ошибкой называют переезд "лежачего полицейского" с выжатой педалью тормоза. Дело в том, что в этом случае подвеска нагружается, в результате чего наносится немало ударов по элементам шасси. Водителям советуют тормозить плавно заранее или коротко ударить по педали тормоза перед самым препятствием.
Отмечается, что некоторые автомобилисты смещают транспортное средство частично на обочину в попытке пустить через "лежачего полицейского" лишь колеса одного борта. Этого не следует делать, поскольку появляется риск получить штраф за езду по обочине и поцарапать колесные диски о бордюр. При этом данный способ не ослабляет нагрузку на подвеску.
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Водителям рекомендуют заблаговременно сбрасывать скорость перед препятствием. Его следует проходить плавно, на небольшой скорости.
Кроме того, допускается вариант проезда "лежачих полицейских" под углом к нему. В этом случае колеса по очереди переезжают препятствие, и нагрузка на ходовую часть минимизируется. Важно убедиться, что отсутствуют помехи в виде пешеходов и соседних машин.
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Популярные комментарии
Как интересно. Значит если переезжать под углом, то нагрузка на подвеску минимизируется, а если с объездом и одним колесом - то нет? А физику подучить, да и логику заодно?
25 февраля, 06:38
Андрей Ершов
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