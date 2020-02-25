Названы главные ошибки при переезде "лежачих полицейских"

Одной из главных ошибок является преодоление "лежачего полицейского" ходом, не сбавляя скорости. Это может стать причиной серьезных повреждений ходовой части машины и травм для водителя и пассажиров.

Кроме того, допускается вариант проезда "лежачих полицейских" под углом к нему. В этом случае колеса по очереди переезжают препятствие, и нагрузка на ходовую часть минимизируется. Важно убедиться, что отсутствуют помехи в виде пешеходов и соседних машин.