США не планируют передислоцировать комплекс ПРО THAAD в Южной Корее

"На данный момент нет никаких планов по передислокации THAAD", - заявил Эспер на пресс-конференции с министром обороны Южной Кореи Чон Гён Ду.

Сообщение о переброске Patriot ближе к границе с КНДР поступило на фоне заявлений северокорейского лидера Ким Чен Ына о том, что страна будет продолжать разработку и скоро представит новое стратегическое оружие, а также не будет односторонне соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний, пока США не предпринимают никаких ответных мер.