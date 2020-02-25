Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T05:05+0300
https://ria.ru/20200225/1565151511.html
Пентагон принял этические принципы для искусственного интеллекта
https://cdn23.img.ria.ru/images/151123/43/1511234312_0:201:2611:1669_1036x0_80_0_0_43f720ccec541d5ce2f82018d2349428.jpg
РИА Новости

Пентагон принял этические принципы для искусственного интеллекта

03:41 25.02.2020 (обновлено: 05:05 25.02.2020)
1965
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Пентагон сообщил, что официально принял этические принципы использования искусственного интеллекта в вооружениях.
Рекомендации передали министру обороны Марку Эсперу осенью 2019 года после 15-месячного периода выработки этики боевых машин. Возможность того, что искусственный интеллект в ближайшем будущем сам сможет формулировать и выполнять боевые задачи, вызывает ожесточенные споры и критику в адрес военных как в США, так и за их пределами.

"США совместно с нашими союзниками и партнерами должны ускорить внедрение искусственного интеллекта, должны лидировать в его применении в целях национальной безопасности, чтобы поддерживать наши стратегические позиции, побеждать на полях сражениях будущего и защищать международный порядок, основанный на правилах", — заявил в этой связи министр обороны Марк Эспер. По его словам, технологии не должны повлиять на "ответственное и законное" поведение военных.

Теперь Пентагон будет руководствоваться пятью основными принципами. Искусственный интеллект должен быть "ответственным", "соразмерным", "понятным", "надежным" и "управляемым".
Самолет Boeing E-3 Sentry AWACS
15 ноября 2019, 00:46
НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом
Принцип ответственности предполагает "должные уровни здравого смысла и осторожности" при разработке боевых машин.
Под соразмерностью в Пентагоне понимают "необходимые шаги для минимизации неумышленной предвзятости" боевых машин.
Под понятным искусственным интеллектом подразумевается то, что военные будут владеть необходимыми им технологиями и оперативными умениями, обеспечивать прозрачность процедур и документации.
Надежным искусственный интеллект должен стать, если ему придать "хорошо очерченные функции", а также постоянно испытывать в ходе разработки и эксплуатации.
Управляемостью военные США назвали принцип, когда у живых операторов в любом случае сохранится возможность отключить боевые машины, которые "продемонстрируют незапланированное поведение".
Принципы применения искусственного интеллекта разрабатывает экспертный центр Пентагона, который кроме военных и чиновников задействует мнения технических экспертов.
В США испытали искусственный интеллект в воздушном бою
28 января, 15:39
В США испытали искусственный интеллект в воздушном бою
51640927
Обсудить 5
Марк ЭсперМинистерство обороны СШАСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее
Водитель
Названы главные ошибки при переезде "лежачих полицейских"
Бельгия
В Бельгии карнавал вызвал скандал из-за изображения евреев
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
В ФБР заявили, что Россия участвует в "информационной конфронтации"
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
Смартфон
Названы способы уберечься от слежки через смартфон
112-летний японец Ватанабэ Титэцу позирует рядом с наградным знаком как самому старому из ныне живущих мужчин
В Японии умер самый пожилой мужчина планеты
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
США победили Китай в Киеве: "Мотор Сич" достанется американцам
Коронавирус
Китайский вирус грозит обрушить мощь США. А что с Россией?
Автомобили скорой помощи в Италии
На юге Италии выявили первый случай заражения коронавирусом
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский эсминец зашел в Черное море
Здание посольства России в США
Российское посольство прокомментировало "вмешательство в выборы в США"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:55В Челябинской области три человека погибли и трое пострадали в ДТП
14:54Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за "грязную" нефть
14:52В Австрии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом
14:52Зеленский предложил Ахметову приватизировать неприбыльные шахты
14:51Трамп пообещал рост рынков в случае победы на президентских выборах
14:51Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы
14:50Власти Бахрейна запретили подданным ездить в Иран из-за коронавируса
14:50В Испании задержала членов преступной сети, торгующей медикаментами
14:49В аэропорту Праги выделили спецкоридоры для прилетающих из Италии
14:45Эксперт рассказал, как коронавирус может ослабить рубль
14:44На северо-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,9
14:41Мишустин призвал найти баланс по тарифам на электроэнергию в регионах
14:41Лавров провел встречу с главой МИД Армении
14:41Зеленский поручил провести полный аудит угольной отрасли
14:40В Италии взлетели цены на медицинские маски и дезинфицирующие гели
14:39Экс-генпрокурору Узбекистана вынесли приговор за коррупцию
14:38Сибирские ученые разработали препарат для лечения гриппа
14:36Саргсян призвал собравшихся у суда сторонников вернуться домой
14:35Защита Ассанжа заявила о недопустимом обращении с ним в тюрьме
14:35Гончарук назвал главное достижение Украины
Лента новостейМолния