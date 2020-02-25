Пентагон принял этические принципы для искусственного интеллекта

"США совместно с нашими союзниками и партнерами должны ускорить внедрение искусственного интеллекта, должны лидировать в его применении в целях национальной безопасности, чтобы поддерживать наши стратегические позиции, побеждать на полях сражениях будущего и защищать международный порядок, основанный на правилах", — заявил в этой связи министр обороны Марк Эспер. По его словам, технологии не должны повлиять на "ответственное и законное" поведение военных.