ФСБ получит третий сторожевой корабль проекта 22100 до конца года

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. ФСБ получит третий пограничный сторожевой корабль проекта 22100 "Анадырь" не позднее декабря 2020 года, сообщил РИА Новости представитель Зеленодольского завода имени Горького , где строятся эти корабли.

"Корабль "Анадырь"… будет сдан заказчику не позднее 1 декабря 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ФСБ заинтересована в серии кораблей проекта 22100, а завод готов продолжить строительство, если такое решение будет принято.

Представитель завода напомнил, что второй (первый серийный) корабль этого проекта "Петропавловск-Камчатский", который еще в 2019 году завершил госиспытания, сейчас находится в Мурманске и готовится к переходу Северным морским путем к месту постоянного базирования на Камчатке

Головной корабль проекта 22100 "Полярная звезда", флаг на котором был поднят в 2016 году, уже несет службу в пограничном управлении ФСБ России по Западному арктическому району.

Главная задача пограничных сторожевых кораблей (ПСКр) – охрана исключительной экономической зоны РФ. Также предполагается участие в операциях по поиску и спасению с поверхности воды экипажей и пассажиров, терпящих бедствие летательных судов, кораблей, катеров и иных плавсредств, оказание помощи по тушению пожаров на судах, буксировке и сопровождению аварийных судов в места укрытия, обеспечение действий подразделений специального назначения ФСБ России по борьбе с терроризмом и пиратством, пресечении контрабанды, незаконной миграции.