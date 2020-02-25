Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T10:26+0300
https://ria.ru/20200225/1565151436.html
В ФБР заявили, что Россия участвует в "информационной конфронтации"
https://cdn23.img.ria.ru/images/151407/42/1514074229_0:0:2972:1672_1036x0_80_0_0_0f57eea2b61ed31f02f45f1fb1b74b98.jpg
РИА Новости

В ФБР заявили, что Россия участвует в "информационной конфронтации"

03:28 25.02.2020 (обновлено: 10:26 25.02.2020)
4230
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкЗдание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Россия хочет, чтобы американцы "разорвали себя на части", заявил в понедельник заместитель руководителя рабочей группы Федерального бюро расследований Дэвид Портер.

"Просто говоря, в данном окружении Россия хочет увидеть, как мы разрываем себя на части, а Китай, похоже, предпочел бы иметь дело с нашим экономическим угасанием на протяжении поколений", — заявил Портер, которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его утверждению, Россия участвует в "информационной конфронтации", которая направлена на размывание границ между фактами и вымыслом, а также на подрыв веры американцев в демократические институты.
"Основная задача — не создать конкретную версию правды, а размыть правду и возможность ее обнаружить, создать чувство, что никаким рассказам или источникам новостей верить нельзя", — сказал чиновник ФБР.
Мюнхенская конференция по безопасности
Вчера, 23:53
Сенаторы-демократы попросят Помпео ввести новые санкции против России
Ранее американские СМИ сообщили, что спецслужбы США проинформировали президента-республиканца Дональда Трампа и демократа Берни Сандерса о том, что Россия поддерживает их обоих на президентских выборах 2020 года. СМИ сообщали, что Трамп был крайне возмущен таким выводом спецслужб и вскоре уволил исполняющего обязанности директора национальной разведки Джо Макгуайра. Сандерс признал, что спецслужбы сообщали ему такую информацию, и призвал Россию "держаться подальше от американских выборов". Москва категорически опровергает обвинения во вмешательстве в выборы в США.
Здание МИД России
Вчера, 22:40
В МИД заявили о готовности доказать невмешательство в выборы США
3750016
Обсудить 6
Федеральное бюро расследований СШАРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
Здание посольства России в США
Российское посольство прокомментировало "вмешательство в выборы в США"
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
Мюнхенская конференция по безопасности
Сенаторы-демократы попросят Помпео ввести новые санкции против России
Мемориальный комплекс Катынь в Смоленской области
Польша готовится к "походу на Смоленск"
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский эсминец зашел в Черное море
Автомобили скорой помощи в Италии
На юге Италии выявили первый случай заражения коронавирусом
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров предложил назвать район Грозного именем героя ВОВ
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
США победили Китай в Киеве: "Мотор Сич" достанется американцам
Министр обороны СССР Дмитрий Язов
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Коронавирус
Китайский вирус грозит обрушить мощь США. А что с Россией?
Визовый центр
Новые правила Шенгена: что изменилось в выдаче виз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:55В Челябинской области три человека погибли и трое пострадали в ДТП
14:54Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за "грязную" нефть
14:52В Австрии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом
14:52Зеленский предложил Ахметову приватизировать неприбыльные шахты
14:51Трамп пообещал рост рынков в случае победы на президентских выборах
14:51Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы
14:50Власти Бахрейна запретили подданным ездить в Иран из-за коронавируса
14:50В Испании задержала членов преступной сети, торгующей медикаментами
14:49В аэропорту Праги выделили спецкоридоры для прилетающих из Италии
14:45Эксперт рассказал, как коронавирус может ослабить рубль
14:44На северо-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,9
14:41Мишустин призвал найти баланс по тарифам на электроэнергию в регионах
14:41Лавров провел встречу с главой МИД Армении
14:41Зеленский поручил провести полный аудит угольной отрасли
14:40В Италии взлетели цены на медицинские маски и дезинфицирующие гели
14:39Экс-генпрокурору Узбекистана вынесли приговор за коррупцию
14:38Сибирские ученые разработали препарат для лечения гриппа
14:36Саргсян призвал собравшихся у суда сторонников вернуться домой
14:35Защита Ассанжа заявила о недопустимом обращении с ним в тюрьме
14:35Гончарук назвал главное достижение Украины
Лента новостейМолния