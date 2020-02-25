В ФБР заявили, что Россия участвует в "информационной конфронтации"

"Просто говоря, в данном окружении Россия хочет увидеть, как мы разрываем себя на части, а Китай, похоже, предпочел бы иметь дело с нашим экономическим угасанием на протяжении поколений", — заявил Портер, которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс .

"Основная задача — не создать конкретную версию правды, а размыть правду и возможность ее обнаружить, создать чувство, что никаким рассказам или источникам новостей верить нельзя", — сказал чиновник ФБР.

Ранее американские СМИ сообщили, что спецслужбы США проинформировали президента-республиканца Дональда Трампа и демократа Берни Сандерса о том, что Россия поддерживает их обоих на президентских выборах 2020 года. СМИ сообщали, что Трамп был крайне возмущен таким выводом спецслужб и вскоре уволил исполняющего обязанности директора национальной разведки Джо Макгуайра. Сандерс признал, что спецслужбы сообщали ему такую информацию, и призвал Россию "держаться подальше от американских выборов". Москва категорически опровергает обвинения во вмешательстве в выборы в США.