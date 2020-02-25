Кувейт запретил полеты в ряд стран из-за коронавируса

При этом авиационное управление отметило, что иностранцы из любых стран, которые имеют вид на жительство в Кувейте и находились в этих трех странах в течение последних двух недель, не смогут сейчас вернуться в страну, а подданные Кувейта после возвращения на родину будут помещаться в карантин. При этом власти Кувейта перестают выдавать разрешения о посещение эмирата тем, кто приезжают из этих стран.