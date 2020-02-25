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Кувейт запретил полеты в ряд стран из-за коронавируса
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РИА Новости

Кувейт запретил полеты в ряд стран из-за коронавируса

02:54 25.02.2020
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© РИА Новости / А. Игнатов / Перейти в фотобанкВид на город Эль-Кувейт
Вид на город Эль-Кувейт
© РИА Новости / А. Игнатов
Перейти в фотобанк
Вид на город Эль-Кувейт. Архивное фото
ДОХА, 25 фев - РИА Новости. Генеральное управление гражданской авиации Кувейта объявило в понедельник о приостановке полетов в Южную Корею, Тайланд и Италию и из этих стран с целью предотвратить распространение коронавируса.
"Все полеты в Южную Корею, Тайланд и Италию, а также из этих стран приостанавливаются в настоящее время в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения Кувейта после появления там первых случаев заболевания новым типом коронавируса", - отметило управление в своем сообщении в Twitter.
При этом авиационное управление отметило, что иностранцы из любых стран, которые имеют вид на жительство в Кувейте и находились в этих трех странах в течение последних двух недель, не смогут сейчас вернуться в страну, а подданные Кувейта после возвращения на родину будут помещаться в карантин. При этом власти Кувейта перестают выдавать разрешения о посещение эмирата тем, кто приезжают из этих стран.
В понедельник вечером министерство здравоохранения Кувейта объявило об обнаружении двух новых случаев заражения коронавирусом у кувейтцев, которые прибыли в страну из Ирана, в результате чего общее число зараженных новым коронавирусом в Кувейте достигло пяти человек.
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Распространение нового коронавирусаКувейтЮжная КореяИталияТаиландВ мире
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