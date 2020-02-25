Экс-премьера Перу арестовали по делу о коррупции

По мнению следствия, Йехуд Симон, глава правительства Алана Гарсии в 2006-2011 годах, получал средства от бразильского строительного гиганта Odebrecht на финансирование своей региональной избирательной кампании, а также вознаграждение в размере 300 тысяч долларов за концессию ирригационного проекта Olmos.