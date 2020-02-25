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Экс-премьера Перу арестовали по делу о коррупции
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РИА Новости

Экс-премьера Перу арестовали по делу о коррупции

02:49 25.02.2020 (обновлено: 04:58 25.02.2020)
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкПлощадь Пласа Майор в Лиме
Площадь Пласа Майор в Лиме
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в фотобанк
Площадь Пласа Майор в Лиме. Архивное фото
МЕХИКО, 24 фев - РИА Новости. Суд Перу по коррупционным делам назначил 10 дней предварительного заключения экс-премьеру Йехуду Симону Мунаро в рамках дела о коррупционных связях с бразильской строительной компанией Odebrecht.
"Назначить предварительное заключение максимальным сроком 10 дней Йехуду Симону Мунаро", - говорится в постановлении суда, которое опубликовало агентство Andina.
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По мнению следствия, Йехуд Симон, глава правительства Алана Гарсии в 2006-2011 годах, получал средства от бразильского строительного гиганта Odebrecht на финансирование своей региональной избирательной кампании, а также вознаграждение в размере 300 тысяч долларов за концессию ирригационного проекта Olmos.
Ранее в связи с расследованием деятельности компании Odebrecht в Перу в отставку подали два действующих министра - энергетики и юстиции.
Представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации суда США, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.
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OdebrechtPetrobrasПеруБразилияВ мире
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