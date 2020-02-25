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США и Южная Корея рассматривают сокращение учений из-за коронавируса
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РИА Новости

США и Южная Корея рассматривают сокращение учений из-за коронавируса

02:21 25.02.2020
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© Pfc. You Chul LeeВоеннослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
© Pfc. You Chul Lee
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. США и Южная Корея рассматривают возможность сокращения совместных учений из-за эпидемии коронавируса, заявил министр обороны США Марк Эспер.
"Генерал Абрамс (Командующий силами США в РОК Роберт Абрамс – ред.) и генерал Пак (председатель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Пак Хан Ги – ред.) изучают (возможность) сокращения командных учений из-за обеспокоенности в связи с коронавирусом", - заявил Эспер на пресс-конференции с министром обороны Южной Кореи Чон Гён Ду.
Глава Пентагона добавил, что окончательное решение на этот счет пока не принято.
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