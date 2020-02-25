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В Перу при столкновения двух автобусов погибли не менее 11 человек
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РИА Новости

В Перу при столкновения двух автобусов погибли не менее 11 человек

02:17 25.02.2020
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© РИА Новости / Мирослав ЛужецкийСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Мирослав Лужецкий
Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. По меньшей мере одиннадцать человек погибли и еще 40 пострадали в результате столкновения двух автобусов в провинции Арекипа на юге Перу, сообщает местное радио RPP.
По данным радио, два автобуса столкнулись лоб в лоб в понедельник на автомагистрали Panamericana Sur в провинции Арекипа. Региональное правительство подтвердило, что в результате инцидента 11 человек погибли, из них шестеро на месте и еще пять человек скончались в больницах.
Кроме того, еще 40 человек были доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи.
Согласно данным радио, причиной столкновения, по всей вероятности, стало превышение скорости.
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Арекипа (регион)ПеруПроисшествияВ мире
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