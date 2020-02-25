В Перу при столкновения двух автобусов погибли не менее 11 человек

По данным радио, два автобуса столкнулись лоб в лоб в понедельник на автомагистрали Panamericana Sur в провинции Арекипа. Региональное правительство подтвердило, что в результате инцидента 11 человек погибли, из них шестеро на месте и еще пять человек скончались в больницах.
Кроме того, еще 40 человек были доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи.
Согласно данным радио, причиной столкновения, по всей вероятности, стало превышение скорости.
23 февраля, 02:58В Калифорнии три человека погибли в ДТП с автобусом