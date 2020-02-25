В "Деловой России" предсказали рост цен на бытовую технику

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации " С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации " Деловая Россия " Алексей Федоров в интервью газете " Известия ".

Подчеркивается, что рост цен может произойти, если вступят в силу нормативы об утилизации отходов потребительских товаров и упаковки, которые в прошлом году представило Минприроды

Специалист отметил, что прогноз увеличения цен составлен на основе мнения 800 ретейлеров. Рост стоимости бытовой техники прочат не менее чем на 13 процентов. Электроинструменты могут подорожать на 11 процентов, электротехника — на девять, обувь — на пять, а одежда — на два процента, пояснил Федоров.

Он добавил, что новая система коснется сферы торговли напрямую, поскольку продавцы нередко производят товар самостоятельно.

"Уже давно нет отдельных продавцов и производителей, грань между ними стерта. В среднем около 20 процентов оборота ретейлера, а в некоторых случаях и более 50 процентов — это продукция под собственной торговой маркой", — отметил представитель организации.