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Трамп заявил, что коронавирус в США "под контролем"
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РИА Новости

Трамп заявил, что коронавирус в США "под контролем"

02:02 25.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США находится под контролем.
"Коронавирус находится под контролем в США. Мы в контакте со всеми связанными с этим странами", - написал Трамп у себя в Twitter. Глава государства добавил, что Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) работает с ВОЗ по этому вопросу. 
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
01:53
В Испании зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Ведущие американские фондовые индексы на закрытии торгов в понедельник резко падают - более чем на 3%, что связано с опасениями вокруг распространения коронавируса. В то же время Трамп написал, что биржевые показатели кажутся ему "очень хорошим".
По состоянию на 24 февраля зарегистрировано 14 приезжих в США, у кого был обнаружен вирус. Кроме того, как сообщалось ранее, 36 американцев с круизного лайнера Diamond Princess и трое из Уханя были эвакуированы в США уже заболевшими и помещены в карантин. Всего проверку на коронавирус прошли 425 американцев.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
160002
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Распространение нового коронавирусаДональд ТрампСШАВ мире
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