Трамп заявил, что коронавирус в США "под контролем"

ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США находится под контролем.
Ведущие американские фондовые индексы на закрытии торгов в понедельник резко падают - более чем на 3%, что связано с опасениями вокруг распространения коронавируса. В то же время Трамп написал, что биржевые показатели кажутся ему "очень хорошим".
По состоянию на 24 февраля зарегистрировано 14 приезжих в США, у кого был обнаружен вирус. Кроме того, как сообщалось ранее, 36 американцев с круизного лайнера Diamond Princess и трое из Уханя были эвакуированы в США уже заболевшими и помещены в карантин. Всего проверку на коронавирус прошли 425 американцев.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса