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Биржи США закрылись в "красной зоне" на опасениях вокруг коронавируса
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РИА Новости

Биржи США закрылись в "красной зоне" на опасениях вокруг коронавируса

01:58 25.02.2020
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© AP Photo / Richard DrewТрейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
© AP Photo / Richard Drew
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Ведущие американские фондовые индексы на закрытии торгов в понедельник резко падают - более чем на 3%, что связано с опасениями вокруг распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи по состоянию на 16.00 (0.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 3,44% - до 27996,26 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 3,61%, до 9231,090 пункта (минутами ранее падал более чем на 4%). Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 3,09% - до 3234,59 пункта.
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В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
Инвесторы обеспокоены масштабами распространения коронавируса, так как вспышка заболевания и связанные с ней карантинные меры представляют риски для экономики Китая и всего мира.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч.
Согласно данным ВОЗ на 24 февраля, число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая превысило две тысячи человек в 29 странах, общее число смертей – 23.
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Распространение нового коронавирусаDow JonesNasdaqS&P 500Нью-Йоркская фондовая биржаКитайСШАВ миреЭкономика
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